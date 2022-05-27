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Письма нынешних студентов будут храниться в музее вместе с письмами легендарного конструктора Сергея Королёва

27 мая 2022 14:17
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28 мая студенты университета запечатают капсулу с посланиями для потомков в 2072 год.

28 мая студенты университета запечатают капсулу с посланиями для потомков в 2072 год.

Письма нынешних студентов Самарского университета им. Королёва в эту субботу станут секретными музейными экспонатами, увидеть которые можно будет лишь спустя полвека - в 2072 году. Студенческие письма будут пять десятилетий храниться в Музее авиации и космонавтики университета наряду с личными вещами и письмами Сергея Павловича Королёва и множеством других редких экспонатов из истории освоения космоса, но от глаз посетителей они будут скрыты - в специальном футляре в виде тубуса для чертежей. Тубус с письмами студентов в будущее станет "капсулой времени", вскроют которую те, кто будет учиться и работать в университете в 2072 году. Запечатывание "капсулы времени" состоится 28 мая, в 15.00, во время юбилейного 30-го Праздника улицы Лукачёва.

"В этом году отмечается юбилейный, тридцатый Праздник улицы Лукачёва, и мы решили, что необходимо сохранить в памяти университета кусочек нашей нынешней истории, фактически “законсервировать” его для будущих поколений. Для этого мы придумали создать "капсулу времени" - небольшой, но очень важный тубус, в который мы поместим письма в будущее от студентов и сотрудников университета. В эту акцию мы вкладываем очень важный для нас смысл. Мы хотим оставить после себя чуть больше, чем просто комментарии в интернете, чтобы однажды, спустя 50 лет, такие же студенты, как мы, узнали из наших писем о том, что мы чувствовали, о чем думали, о чем переживали, чем жил университет в наши дни", - рассказала организатор акции, студентка факультета филологии и журналистики Юлия Живаева.

Традиция закладки "капсул времени" и написания писем потомкам была очень распространена в СССР и сейчас становится вновь популярной, символизируя, прежде всего, веру в счастливое будущее. Организаторы акции объявили в университете сбор писем и даже подготовили инструкцию. "В этих письмах ты можешь рассказать о своих увлечениях, студенческой жизни и о том, что тебя волнует и интересует, оформив все красивым почерком или просто напечатав на листах А4. Примерное количество предложений письма должно быть около десяти", - говорится в инструкции. Кстати, за всю историю университета подобная акция ранее проводилась лишь однажды - как раз полвека назад. В 1972 году студенты Куйбышевского авиационного института (ныне Самарский университет им. Королёва) заложили "капсулу времени" в обелиске, который установили на острове Рудольфа, в самой северной точке Советского Союза.

 

Фото:   pixanay

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