Пилотам из Европы запретили пролетать над Самарой

266

Самарский аэропорт Курумоч попал в список нежелательных пространств для воздушного сообщения. Такие рекомендации обнародовали представители Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

— Документ вступил в силу 9 января 2025 года, он будет действовать до 31 июля 2025 года. Специалисты EASA рекомендовали авиакомпаниям, входящим в организацию, а также других стран, организующих полеты в Евросоюз и из него, избегать воздушного пространства России западнее 60-го меридиана. Исключение составляют случаи, когда это необходимо для безопасности полета, — говорится в сообщении EASA. — Это решение связано с «нестабильностью» в регионе, которая может угрожать безопасности гражданской авиации.

Всего в черный список европейского агентства попали все аэропорты западнее Екатеринбурга. Речь идет не только о Самаре, но и о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко прокомментировал рекомендации EASA.

— Это сообщение не что иное, как продолжение политики санкционного давления Запада на гражданскую авиацию РФ. По сути, это очередная попытка сократить рейсы азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза через Транссибирскую систему маршрутов. Такими рекомендациями EASA просто пытается вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, которое было утеряно. Очевидно, что недружественные государства с помощью EASA пытаются нанести ущерб репутации и экономике РФ, ее гражданской авиации, — заявил Артем Кореняко.

По словам представителя Росавиации, это далеко не первая попытка EASA повлиять на ситуацию.

— Агентство и ранее рекомендовало авиакомпаниям не использовать воздушное пространство России в отсутствии фактического подтверждения рисков безопасности полетов. Есть примеры, когда EASA без соответствующей оценки угрозы рисков рекомендовало не летать над территориями других государств. Но иностранные перевозчики, заинтересованные в развитии международных сообщений, продолжают безопасно выполнять рейсы в эти страны, — добавил представитель Росавиации.

Новые рекомендации Артем Кореняко назвал «абсурдом».

— Такая «забота о безопасности» выглядит странно в условиях санкций и запретов на поставки запчастей для судов, причем не только для российских авиакомпаний. То есть EASA смотрит на вопросы безопасности выборочно. Российская авиация безопасна, находится в общемировом тренде, что подтверждает статистика. Безопасность полетов находится на необходимом уровне. Маршруты полетов в европейской части России разработаны с учетом всех возможных рисков. В случае поступления информации об ограничениях пилотов предупреждают, а маршруты корректируют.

С начала СВО в России участились случаи введения временных ограничений на прилеты и вылеты из разных аэропортов страны, в том числе и в Курумоче. Всю актуальную информацию можно узнавать у официального представителя Росавиации, пишет 63.ру.