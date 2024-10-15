Певица из Самарской области примет участие в дейтинг-реалити «Богиня свиданий»

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В реалити «Богиня свиданий» три девушки устраивают свидания мечты потенциальному жениху, но только одна из них удостоится звания «богини свиданий». Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

Ида Галич: «Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Когда я в отношениях, то стараюсь устраивать свидания с походами в спа, красивыми ужинами, отелями, поездками, походами на каток… Я достаточно романтичная натура, поэтому мне это легко дается».

В новом выпуске за сердце жениха будет бороться 27-летняя Мария Безрученко из Самарской области. Девушка – певица, продюсер и основательница собственного музыкального лейбла. Ей предстоит организовать запоминающееся свидание для героя выпуска. Если у Марии получится очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание и победит в шоу.

Удастся ли девушке превзойти своих конкуренток в реалити «Богиня свиданий», можно увидеть 15 октября в 21:00 на телеканале «Суббота!».