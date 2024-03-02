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Певица Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. Пугачева отметит 75-летний юбилей 15 апреля, передает РИА Новости.

"Я могу только подарить к (своему - ред.) юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники", - сказала артистка в видеообращении в своем аккаунте в Instagram*.

Пугачева также отметила, что узнала о выходе своего альбома "P.S" одной из последних.

"Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом "Постскриптум" ("P.S" - ред.). Мне приятно, спасибо большое", - добавила исполнительница.

Ранее в СМИ сообщалось, что Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом "P.S" 1 марта. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта певицы, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.

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Фото: pxhere.com