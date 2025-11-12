Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре

111

В декабре в Самаре состоятся первые аукционы на право заключения инвестиционно-реставрационного договора для реставрации объектов культурного наследия. В торгах примут участие 11 объектов в исторической части города, работа с ними будет организована по новому механизму, разработанному администрацией города совместно с Агентством развития исторической Самары.



«Это первый опыт для Самары. Прежде чем принять решение, изучали опыт других городов, обсуждали с градозащитниками и архитекторами, тщательно отбирали первые здания под реставрацию. Инвестор будет получать объект после полной реставрации за свой счет. В зданиях объектов культурного наследия допустимо открывать социальный бизнес, гостиницы, кафе, рестораны, выставочные залы, галереи, офисы. Уверен, что новый механизм работы поможет нам спасти ценные здания в историческом центре, вернуть им былую красоту и восстановить эстетику городской застройки», – отметил глава Самары Иван Носков.



Объекты, выставленные на аукцион, расположены на центральных исторических улицах Самары: Алексея Толстого, Фрунзе, Ленинской, Водников, Максима Горького и Степана Разина. Самым масштабным является комплекс из пяти зданий реального училища общей площадью более 7 тысяч квадратных метров на пересечении ул. Алексея Толстого и Комсомольской, возведенный в середине XIX века.



«На данном этапе, пока идет открытый конкурс, инвесторы могут ознакомиться с каждым из объектов – все они готовы к осмотру, уже поступают первые заявки. По каждому из объектов культурного наследия есть комплексное научное исследование с информацией о его исторической, архитектурной и конструктивной ценности, в том числе строительная история и архивные документы. С победителями заключим инвестиционный контракт, после чего будем сопровождать все этапы – от разработки проекта реставрации, технадзора и подключения к инженерным сетям до благоустройства территории, ввода объекта в эксплуатацию и постановки на госохрану. Финальный этап – передача отреставрированного «под ключ» объекта в собственность инвестора», – рассказал исполнительный директор Агентства развития исторической Самары Максим Голубин.



Перечень объектов, выставленных на аукцион:

- ул. Алексея Толстого угол Комсомольской, 33-31/18 (Здание реального училища)

- ул. Алексея Толстого, 84

- ул. Фрунзе, 123-125 (Дом фотографа Панафидина)

- ул. Ленинская, 201 (Дом Рябинина-Ивановых)

- ул. Водников, 84 (Дом потомственного почетного гражданина купца К.И. Курлина)

- ул. Максима Горького, 119 (Дом на усадебном месте купца О.К. Полуэктова)

- ул. Ленинская, 159-161 / ул. Вилоновская, 66 (Дом Сажина)

- ул. Водников, 40 (Дом Рамзина)

- ул. Степана Разина, 82 / ул. Венцека, 33 (Дом Сурошникова)

- ул. Алексея Толстого, 36 / ул. Комсомольская, 23 (Усадьба купца Ф.М. Слюсарева)

- ул. Ленинская, 106 (Дом на усадьбе мещанина Ф.Д. Лесина)



Торги состоятся 17, 18 и 19 декабря 2025 года на электронной торговой площадке ООО «РТС-Тендер». В настоящее время потенциальные инвесторы могут ознакомиться с документами и условиями по каждому из объектов. Победителем аукциона будет считаться участник, предложивший наиболее высокую цену договора, сообщили в горадминистрации.

Фото: пресс-служба администрации Самары