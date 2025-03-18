Первые 13 предпринимателей, ранее торговавших на "стихийном" рынке, заключили договор с МП "Ярмарки Самары"

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В Самаре продолжаются активные меры по борьбе с нелегальной торговлей и созданию благоприятных условий для законной предпринимательской деятельности.



"Наша задача - обеспечить порядок и безопасность в городе. Работа по выявлению и ликвидации незаконных объектов торговли ведется по поручению главы Самары Ивана Носкова и будет продолжена. Всех тех, кто готов заниматься бизнесом цивилизованно, мы консультируем и помогаем с оформлением всех необходимых документов", - отметил начальник отдела организации и контроля торговли департамента экономического развития, инвестиций и торговли Александр Чуфистов.



Долгое время рядом с торговым центром «Мико» в Ленинском районе Самары процветала нелегальная торговля продовольственными товарами. Ларьки, стоявшие на оживленном перекрестке, привлекали множество покупателей благодаря удобному расположению. Но в связи с запретом расположения таких торговых объектов под линиями электропередач, узаконить такую торговлю оказалось невозможным. Так, 13 предпринимателей получили возможность продолжить работу в правовом поле. Заключив договоры с МП "Ярмарки Самары", теперь они ведут законную торговлю в павильоне, расположенном на улице Чернореченской.



Для многих предпринимателей переход в павильон стал настоящим облегчением. Например, Наталья Семенова, занимающаяся продажей рыбы на протяжении 17 лет, была вынуждена вести бизнес под открытым небом, независимо от погодных условий. Это создавало трудности как для нее самой, так и для качества товара. Но теперь, благодаря новому месту работы, у Натальи появились возможности хранить продукцию в надлежащих условиях, используя современные витрины и холодильники.



Все субъекты предпринимательской деятельности при размещении объекта потребительского рынка и организации торговой деятельности обязаны соблюдать нормы действующего законодательства, в том числе и земельного. Объекты, не имеющие правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки, являются несанкционированными и подлежат ликвидации в установленном законом порядке.



Проконсультироваться по вопросу организации торговли в городе Самара можно в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации города по адресу: ул. Галактионовская 25 , или по телефону: 333-39-29.

Фото: администрация Самары