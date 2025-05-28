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В творческой работе приняли участие студенты из 23 регионов страны, где в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» создаётся 25 современных кампусов.
Первую масштабную выставку студенческих картин о жизни кампусов можно увидеть на сайте арткампус.рф
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Первую масштабную выставку студенческих картин о жизни кампусов можно увидеть на сайте арткампус.рф

28 мая 2025 15:08
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В творческой работе приняли участие студенты из 23 регионов страны, где в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» создаётся 25 современных кампусов.

Презентация картин состоялась в конце апреля в площадке музея современного искусства «ПЕРММ». Сегодня работы доступны для просмотра в цифровом формате на сайте арткампус.рф. 

Выставка стала результатом работы стратегической сессии «Молодёжь в кампусе. Реализация человеческого потенциала», организованной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В творческой работе приняли участие студенты из 23 регионов страны, где в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» создаётся 25 современных кампусов.

Всего в проекте было задействовано около 50 студентов-художников. Одно из представленных на выставке полотен – «Сталь» – создано студенткой из Самарской области Татьяной Бобровой.

«Это первый масштабный межкампусный проект, и самое главное, что он студенческий. Коллекция будет пополняться, ведь Президент России Владимир Путин поручил создать 40 кампусов к 2036 году. Поэтому число кампусов будет расти, а вместе с ним и коллекция картин», – отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук.

Все кампусы начали работу над картинами с создания эскизов по одной из предложенных тем. Среди них были: «Наука», «Искусственный интеллект», «Отечество», «Малая Родина», «Духовность», «Человек будущего», «Молодёжь». Студенты-художники совместно с помощниками из вузов Пермского края написали 25 больших картин (2,7 х 1,7 м), каждая из которых – это увлекательное путешествие во времени и пространстве.

«Студенты Самарской области с энтузиазмом включились в реализацию этого масштабного проекта. Их талант и творческий подход к предложенным темам впечатляют и вдохновляют. Уверен, что подобные инициативы играют важную роль в развитии художественного потенциала молодёжи и способствуют популяризации идеи межвузовского кампуса Самарской области как пространства для объединения молодых людей», – подчеркнул министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Развитие научного потенциала и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности правительства Самарской области.

Напомним,  в рамках стратегической сессии «Молодёжь в кампусе. Реализация человеческого потенциала» студенты из Самарской области работали над несколькими важными проектами: концепцией организации городской среды для улучшения условий жизни в кампусе, разработкой свода правил для проектирования территории, созданием студенческого бюро для проектирования арт-объектов и элементов городской среды, проектом по брендингу кампуса для развития межвузовского кампуса Самары, а также спецпроектом «Наука — круто!», направленным на демонстрацию возможностей науки в различных областях, включая бизнес, с проведением масштабной коммуникационной кампании для будущих специалистов.

Выставка студенческих картин отправится в путешествие по городам России, первым из которых стала Пермь.

 

Фото предоставлено Министерством науки и высшего образования РФ

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