Первому пингвиненку, появившемуся на свет в Самаре, выбрали имя

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Первому пингвиненку Гумбольдта, появившемуся на свет в Самарском океанариуме, выбрали имя Лука. Выбранное среди сотен предложенных жителями города имен подчеркивает уникальность места рождения редкой птицы с отсылкой к национальному парку «Самарская Лука», а его значение трактуется как «светлый, светящийся» и символизирует для сотрудников океанариума надежду на увеличение популяции этого редкого вида. Подписчица соцсетей океанариума, предложившая имя, уже получила свой приз — годовой безлимитный абонемент на посещение.

Лука уже покорил посетителей океанариума своим детским обаянием и непоседливостью. Пока он еще в плотном пуховом птенцовом оперении, но уже весной его ждет серьезная линька. Окраска взрослой птицы отличается тем, что от лба по бокам до верхней части груди проходят белые кольца, а на груди образуется подковообразная черная полоса, которая является основной особенностью пингвинов Гумбольдта. Такое оперение лучше держит тепло и меньше пропускает воду.

Фото: Самарский океанариум