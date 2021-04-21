Первое место в конкурсе «Всемирный автомобиль года» досталось Volkswagen ID.4

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В США назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Традиционно эта церемония проходила в рамках открытия мотор-шоу в Нью-Йорке, однако это мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. Победителей выбирали по итогам голосования жюри, в состав которого вошли 93 журналиста из 28 стран мира, передает autonews.ru.



Первое место в конкурсе досталось электрическому кроссовер Volkswagen ID.4. Помимо немецкого вседорожника, на титул лучшей модели претендовали Honda e и Toyota Yaris.



Заднеприводный кроссовер оснастили одним электромотором мощностью 204 лошадиных сил. Такая версия может проезжать без подзарядки до 520 км (WLTP). Максимальная скорость - 160 км в час. Разгон до сотни у машины занимает 8,5 секунды. Также можно приобрести полноприводный ID.4 мощностью 306 лошадиных сил.



Помимо основной номинации «Всемирный автомобиль года», в рамках церемонии жюри выбрало «Лучший представительский автомобиль». Им стал Mercedes S-Class. В категории «Лучший спортивный автомобиль» победил Porsche 911 Turbo. «Городским автомобилем года» назвали электрокар Honda e. Наконец, приз за «Лучший дизайн» достался новому Land Rover Defender.

Фото: Volkswagen/autonews.ru



