Первая отправка новобранцев весеннего призыва в войска состоялась в Самарской области

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Самарская область одними из первых начала отправки новобранцев весеннего призыва в войска. Сегодня на сборном пункте региона состоялись торжественные проводы первых 40 человек, которые отправятся служить в Центральный и Южный военные округа.

Накануне перед торжеством призывники получили военную форму в зависимости от рода и вида войск и сегодня впервые приняли участие в построении личного состава в военном обмундировании. Ветераны Вооруженных Сил и другие почетные гости сказали новобранцам напутственные слова. Поддержать молодых людей приехали и творческие коллективы региона. Они спели для участников торжества военно-патриотические песни разных жанров. После исполнения Гимна Российской Федерации состоялось первое прохождение призывников торжественным маршем.

В мероприятии также принял участие военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин. Он пожелал призывникам успехов в прохождении военной службы и рассказал об особенностях призыва в 2021 году.

- Весной текущего года будет призвано на военную службу и направлено для ее прохождения в Вооружённые Силы РФ, другие войска и воинские формирования более 2900 человек. А графики работы 46 призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников с целью предотвращения скученности людей, - сказал военный комиссар, сообщили в пресс-служба ЦВО.

Фото из открытых источников