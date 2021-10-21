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Первая камера для фиксации проезда между автомобильных полос появилась на юго-востоке Москвы, передает ТАСС.

"Некоторые водители пытаются проехать между полос, в том числе использовать рефюж, которым для безопасности выделены полосы для движения городского транспорта", - сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Из-за таких нарушений другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации - места для маневра. "Камера распознает и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже работает по адресу: улица Люблинская, дом 157, в сторону центра, - сообщает Госавтоинспекция. - В настоящее время по зафиксированным нарушениям мы вынесли 17 постановлений по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, один штраф уже числится оплаченным".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС