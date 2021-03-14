45

Первая блинная олимпиада состоялась в Сочи в честь празднования Масленицы, участники соревновались в спортивных дисциплинах, метали "блинчики" в море, а также участвовали в масленичных боях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в воскресенье, передает ТАСС.

"Главным соревнованием Первой блинной олимпиады стало метание "блинчиков" - запуск камней по морской поверхности на наибольшее количество касаний. В Сочи такие состязания прошли впервые, и теперь станут традиционными для города-курорта <…> На площади перед сочинским цирком состоялась масленичная битва кукол, по итогам которой победитель получил полугодовой абонемент на посещение цирковых представлений в Сочи", - говорится в сообщении.

Празднование прошло на 10 площадках города, где провели и спортивные состязания. В олимпийском Сочи прошел забег атлетов в русских народных костюмах со сковородками, шуточные бои, соревнования по прыжкам на скакалке, перетягивание каната. Также был дан старт заплыву "моржей" - любителей зимнего плавания разных возрастов.

"Победители Первой блинной олимпиады в Сочи получили блинные рубли, которые смогли обменять на масленичные угощения. В завершение мероприятия на площади сожгли чучело Масленицы", - отметили в пресс-службе.

Фото: kubantv.ru