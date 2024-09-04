Пермские волонтеры помогают похудеть и заново научиться ходить коту Крошику весом в 17 килограммов

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Пермские волонтеры помогают похудеть и заново научиться ходить коту Крошику, который весит 17 килограммов, сообщает приют "Матроскин", передает РИА Новости.

В документах ветклиники указано, что кота с ожирением пермские волонтеры обнаружили в подвале больницы. Он ходил под себя, так как не мог нормально передвигаться. Про хозяев Крошика ничего неизвестно.

При обследовании в клинике коту не смогли сделать УЗИ, так как из-за большого количества жира на теле животного не сработали датчики. Раньше Крошик питался супчиком, "вискасом", мясом и сухарями. Теперь он живет в реабилитационном центре и посажен на "диету". Для него разработали специальную программу питания, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно. Также для восстановления здоровья ему прописали физиопроцедуры и ходьбу по беговой дорожке. Нормальный вес котика - до семи килограммов.

Согласно открытым источникам, одним из самых толстых котов в мире считается Химми из Австралии. Вес животного в 1986 году составлял 21,3 килограмма (средний вес шестилетнего ребенка). Химми прожил 10 лет.

Фото: Приют Матроскин