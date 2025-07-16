Перераспределение средств на благоустройство сельских территорий обсудили в правительстве Самарской области

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Перераспределение средств на благоустройство сельских территорий и исполнение поручений Губернатора Самарской области по развитию областного центра обсудили на заседании Правительства Самарской области



Во вторник, 15 июля 2025 года, в открытом режиме прошло заседание Правительства Самарской области. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева его провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании прияли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, прокуратуры, представители Самарской Губернской Думы.

Министры областного Правительства рассмотрели девять вопросов повестки, одним из которых стало постановление о перераспределении средств областного бюджета, выделенных на благоустройство сельских территорий. В результате экономии, образовавшейся по итогам процедуры электронных торгов, высвободилось 6,7 млн. рублей. Их решено направить на обновление общественных пространств в трех муниципалитетах – Елховском, Ставропольском, Сызранском районах. Здесь появятся новые детские площадки, будет отремонтирована дорога.

«Готовы ли муниципалитеты, получив средства, освоить их до конца строительного сезона?» - с таким вопросом Михаил Смирнов обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия Алексею Попову. Министр подтвердил готовность глав в сроки выполнить намеченные работы. Михаил Смирнов поставил задачу оперативнее довести средства до муниципалитетов.

Таким образом, в 2025 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется реализовать 30 проектов благоустройства общественных пространств вместо запланированных ранее 27. Помимо обустройства детских площадок и ремонта уличного дорожного покрытия, будут восстановлены тротуары, создано несколько новых зон отдыха.



Традиционно на заседании Правительства рассмотрели ход исполнения Основных направлений деятельности Правительства – утвержденного Губернатором плана работы региональных министров. О работе министерства социально-демографической и семейной политики в текущем году доложила врио министра Оксана Щербицкая. В своем докладе она отметила, что усилия ведомства направлены на поддержку семей с детьми, участников СВО и их близких, граждан старшего поколения и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Каждый третий житель Самарской области получает помощь из областного бюджета. 40 различных мер поддержки действуют для семей с детьми, 39 – для пожилых граждан, 33 – для инвалидов и 46 – для участников СВО и членов их семей.



Механизмы поддержки льготных категорий граждан постоянно совершенствуются. Так, по поручению Губернатора Правительством региона проводится работа по корректировке регионального законодательства в части введения механизма замены ранее предоставленных земельных участков, необеспеченных инженерными коммуникациями, денежной выплатой. Вопрос хода подготовки и реализации законодательной инициативы также был предметом обсуждения в рамках заседании Правительства.

Как отметила в своем докладе Оксана Щербицкая, в регионе благодаря мерам господдержки последовательно сокращается число семей, доход которых меньше прожиточного минимума. В значительной мере этому способствует социальный контракт. В этом году такой формой помощи государства, по прогнозам, воспользуются 3 тысячи человек.

Были озвучены конкретные сроки ввода новых социальных объектов. Уже 1 октября, ко Дню пожилого человека, откроется новый Южный (Высокинский) пансионат на 200 мест. Завершаются работы на 8-й просеке в Самаре, где строится еще один центр для граждан старшего возраста.

Особое внимание - подрастающему поколению. В этом году для организации детского отдыха выделено рекордные 18 тысяч путевок в летние лагеря. При этом 13 тысяч граждан, приобретающих путевки самостоятельно, смогут воспользоваться механизмом компенсации.



Расширяется сеть многофункциональных семейных центров. 11 таких учреждений уже оказывают комплексную поддержку жителям региона. Все это – результат исполнения поручений Губернатора региона. По информации министра, остальные поручения главы области и показатели Основных направлений деятельности также будут выполнены в срок.

В завершение обсуждения перешли к программе социально-экономического развития Самары до 2029 года. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева, контролировать ее реализацию поручено первому вице-губернатору Михаилу Смирнову. В рамках программы запланированы ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, развитие транспортной инфраструктуры, строительство новых школ и детсадов, спортивных и культурных объектов. Особый акцент участники заседания сделали на проекте строительства пятой очереди набережной.

Проект предполагает создание пешеходной эспланады со спусками и смотровыми площадками, а также многоуровневого парка-террасы, который захватит амфитеатр рядом с бассейном ЦСКА ВВС.

«Продолжение набережной позволит соединить разрозненные участки и увеличить ее протяженность примерно на 1100 метров. Новая часть набережной станет смотровой площадкой не только на Волгу, но и на архитектурные ансамбли Жигулевского пивзавода и комплекса ГРЭС с новых, ранее недоступных ракурсов», - рассказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

Как отметила Юлия Ашуркова, на сегодняшний день выполнены инженерные изыскания, разработаны конструктивные и архитектурные решения, проект подключения к инженерным сетям. Далее проект строительства будет согласован со всеми заинтересованными организациями, у которых заключены договоры водопользования в этом районе.

«Набережная - центр жизни города, этот объект нужен людям. Проект пятой очереди набережной подготовлен, мы с вами его рассмотрели. Необходимо не откладывая провести процедуру общественных слушаний и после этого передать проект в экспертизу, с тем, чтобы в будущем году начать строительство», - подвел итоги обсуждения Михаил Смирнов.