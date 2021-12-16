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Передвижной центр «Лаборатория безопасности» прибыл в Самару

16 декабря 2021 14:22
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Яркий автобус с наглядными пособиями учит школьников и дошкольников правильному поведению на дорогах.

Вторая «Лаборатория безопасности» заработала в областном центре.  

Накануне в областном центре на базе «Автогородка», расположенного на территории парка им. Ю. Гагарина в Самаре, состоялось торжественное вручение мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Искра». 

Проект «Лаборатория безопасности» стартовал в России несколько лет назад. Яркий автобус с наглядными пособиями учит школьников и дошкольников правильному поведению на дорогах. Мобильность комплекса позволяет не просто на словах объяснить ребенку, как правильно вести себя на дороге, в транспорте, на велосипеде, но и помогает моделировать различные ситуации через игры. 

На торжественной церемонии вручения прозвучали приветственные слова главы Самары Елены Лапушкиной, которая подчеркнула преимущества нового проекта и его актуальность в настоящее время. 

Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России по городу Самаре Ирина Тарпанова также отметила важность и пользу приобретения данного мобильного комплекса для самарских ребят.

Первыми участниками в занятии с мобильным центром стали учащиеся МБОУ Школы № 53. Их познакомили с оборудованием и техническими новинками, продемонстрировав возможности «Лаборатории безопасности», среди которых веломобили, модели светофоров, наборы различных плакатов, настольные игры, манекен «Первая помощь» и многое другое. На базе автомобиля демонстрируется применение детских удерживающих устройств: установка и крепление автокресла, правильная фиксация ребенка в нем, работа с отвлечением внимания и т.д. 

Таким образом, оборудование комплекса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучает моделям безопасного поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

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