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Перед профессиональным праздником сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии вручили новые автомобили в Самаре

18 октября 2024 11:17
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Перед профессиональным праздником сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии вручили новые автомобили в Самаре

В преддверие профессионального праздника, который отмечается 29 октября, в Самаре состоялось вручение автомобилей сотрудникам подразделений Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области. Стражи правопорядка получили одиннадцать новых машин. 

Служебные «Гранты» в цветографической раскраске оборудованы всем необходимым для того, чтобы росгвардейцы могли обеспечивать безопасность жителей региона. Патрульный автотранспорт оснащен не только сигнальными громкоговорящими устройствами, радиостанциями, и видеорегистраторами. Сотрудники вневедомственной охраны в круглосуточном режиме поддерживают правопорядок на улицах городов и поселков Самарской области. Зачастую они первыми прибывают на место происшествия, и их задача не только пресечь преступление, но и помочь пострадавшему человеку – а потому автомобили оснащены также медицинскими укладками для оказания первой помощи.

Вручая ключи от служебных автомобилей, начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области» Владимир Стацура отметил, что в текущем году автопарк службы всерьез обновился – в общей сложности в подразделения поступило уже около пятидесяти новых машин. Этот процесс будет продолжен – ведь от мобильности патрульных экипажей Росгвардии часто зависит безопасность жителей региона. «Уверен, что поступившие в подразделения патрульные автомобили станут существенным подспорьем и помогут еще более эффективно решать стоящие перед вами задачи» - напутствовал подчиненных полковник полиции Стацура.

 

Теги: Росгвардия

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