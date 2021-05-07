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Перед ДК «Заря» в Самаре высадили шесть голубых елей

7 мая 2021 16:55
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Деревья максимально адаптированы к нашим климатическим условиям. 

Символично и патриотично: в преддверии Дня Великой Победы возле муниципального ДК «Заря», что на проезде 9 Мая, газоны украсили крупномерные ели. Молодые деревья взамен старых, высохших и снесенных в прошлом году, посадили представители национально-культурных центров и казачьих обществ городского округа Самара, студенты-волонтеры. Таким образом, с учетом мнений жителей окрестных домов и работников Дома культуры, площадка обрела свой привычный облик. 

Предоставленные саженцы были выращены в открытом питомнике МП «Спецремстройзеленхоз» в Алексеевском районе, занимающем площадь порядка 40 гектаров. Здесь произрастают многочисленные виды кустарников и деревьев хвойных и лиственных пород, в том числе крупномеры. Как подчеркивают специалисты, все растения высокого качества и максимально адаптированы к нашим климатическим условиям. 

Чтобы все шесть голубых елей высотой около 2,5 метров быстро прижились в городских условиях, завоза плодородного грунта на газоны было недостаточно. Деревья высадили с закрытой корневой системой. То есть еще в питомнике корни хвойников вместе с комом «родной» земли были упакованы в мешковину, которую зашили специальной иглой и полипропиленовыми нитями; уже через несколько недель нахождения в новой почве ткань будет разлагаться. Как отмечают специалисты, у таких саженцев приживаемость приближается к 100%.

После того, как ели «переехали» на новое место жительства, им сразу же организовали полив.

«В дальнейшем мы обещаем вносить посильный вклад в уход за молодыми растениями. Конечно же, все это будет осуществляться под чутким руководством специалистов муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», – рассказала директор ДК «Заря» Оксана Карташова. – И то, что акция собрала столько людей самых разных национальностей, дает нам дополнительные силы для реализации планов, при этом подчеркивает связь времен и поколений. Будем достойно нести звание наследников-победителей».

Активисты социально ориентированных некоммерческих организаций, национальных творческих коллективов и казачьих обществ нашего города представили импровизированную концертную программу для участников мероприятия по озеленению.

«Межнациональная акция – и экологическое, и культурное событие для горожан. И все здесь символично: прежде всего, это дань памяти нашим предкам за их героические фронтовые подвиги и ратный труд в тылу, – отметил председатель общества содействия благоустройству и поддержанию порядка на придомовой территории жилых домов «Малая Родина» Павел Коровин. – Здесь, в Куйбышеве, люди работали на заводах, а после трудились на строительстве, в том числе, и этого Дома культуры. Мы, современное поколение не забываем об этом. И пусть высаженные ели будут еще одной памятной страницей в истории города, который внес неоценимый вклад в Великую Победу».

Для проведения экологической межнациональной акции была задействована техника, приобретенная для ДК «Заря» по нацпроекту «Культура».

Теги: высадили ДК «Заря» ели

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