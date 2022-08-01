Я нашел ошибку
Главные новости:
Ей было 83 года.
Умерла художественный руководитель ансамбля «Березка» Мира Кольцова 
2-4 августа в  Историческом парке пройдут мероприятия для всех интересующихся традициями иконописания и другими вопросами православной культуры.
«Окно в мир» - иконописная выставка в Историческом парке Самары
Содержание и интерфейс музея позволяют полностью погрузить болельщика в великую историю клуба, почувствовать настоящий дух "Крыльев Советов".
На "Солидарность Самара Арене" открылся интерактивный музей "Крыльев Советов"
Возраст участников соревнований составил от 13 до 16 лет.
В Сызрани прошли соревнования Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный»
Дмитрий Азаров поручил разработать проект обновления инфраструктуры фестивальной поляны на Мастрюковских озерах.
Вклад в экономику: Дмитрий Азаров подвел итоги проведения «iВолги»
Помощь регулярно оказывают члены Правительства области, сотрудники муниципальных органов власти в городах и районах.
Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за сбор средств в помощь Донбассу
Государственные жилищные сертификаты представляют собой безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.
Пенсионерам УФСИН СО вручены государственные жилищные сертификаты
. В 42 подразделениях медицинских организаций проводится капитальный ремонт. 
До конца года в СО планируют возвести более 15 ФАПов, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пенсионерам УФСИН СО вручены государственные жилищные сертификаты

1 августа 2022 17:25
108
Государственные жилищные сертификаты представляют собой безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.

Сертификаты на приобретение жилья получают сотрудники и пенсионеры УИС, прослужившие в органах уголовно-исполнительной системы десять и более лет и состоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В торжественной обстановке Алексей и Михаил Шикины получили документ из рук начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова.  В свою очередь обладатели сертификатов выразили благодарность за заботу в решении важных социальных вопросов.

Рамиз Алмазов отметил, что обеспечение жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы, а также членов их семей, является одной из важнейших мер социальной поддержки. 

Государственные жилищные сертификаты представляют собой безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Оформление и выдача социального документа происходит в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме того, в этот день на заслуженный отдых проводили начальника отдела по контролю за исполнением наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества Елену Канаеву и начальника медико-санитарной части №63 Фаниса Гатина. Они отдали службе в уголовно-исполнительной системе более 20 лет, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
245
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
704
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
834
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
2579
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
723
Весь список