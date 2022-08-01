Пенсионерам УФСИН СО вручены государственные жилищные сертификаты

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Сертификаты на приобретение жилья получают сотрудники и пенсионеры УИС, прослужившие в органах уголовно-исполнительной системы десять и более лет и состоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В торжественной обстановке Алексей и Михаил Шикины получили документ из рук начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова. В свою очередь обладатели сертификатов выразили благодарность за заботу в решении важных социальных вопросов.

Рамиз Алмазов отметил, что обеспечение жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы, а также членов их семей, является одной из важнейших мер социальной поддержки.

Государственные жилищные сертификаты представляют собой безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Оформление и выдача социального документа происходит в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме того, в этот день на заслуженный отдых проводили начальника отдела по контролю за исполнением наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества Елену Канаеву и начальника медико-санитарной части №63 Фаниса Гатина. Они отдали службе в уголовно-исполнительной системе более 20 лет, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области