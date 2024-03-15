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Павел Покровский: "В первый день голосования нарушений нет"

15 марта 2024 18:29
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Первый день голосования подходит к своему завершению.

За ходом голосования на выборах Президента России в Самарской области следят порядка 6 тысяч наблюдателей, из них 5 тысяч – общественные. Все три дня голосования они будут находиться на избирательных участках, сообщает sovainfo.ru.

Также в Самаре создан Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме подготовленные видеонаблюдатели контролируют происходящее на избирательных участках региона. В зоне их внимания – почти тысяча УИКов. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал Председатель регионального штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Президента РФ в 2024 году Павел Покровский.

– На этот час у нас нет подтвержденных сообщений о нарушениях на избирательных участках, – говорит Павел Покровский. – С самого утра мы отмечаем высокую активность избирателей, которые уйдут голосовать в хорошем настроении и целыми семьями.

Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо было заранее подать заявку и пройти серьезное обучение. Будущие наблюдатели получили компетенции в соответствии с "золотым стандартом", разработанным Общественной палатой России. Наблюдатели следят за ходом голосования на избирательных участках и на дому, при подсчёте голосов, формировании протокола и прочих процедурах.

Напомним, в России с 15 по 17 марта проходят выборы Президента РФ. Ежедневно с 8 утра до 20:00 в Самарской области работает 1 751 УИК. Кроме того, организуют 16 временных участков – в аэропорту Курумоч, на железнодорожном вокзале Самары и в стационарных медицинских учреждениях.

 

 Фото: Дмитрий Бурлаков

Теги: Самара

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