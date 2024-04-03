Пациенты Самарской поликлиники №10 проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании

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В учреждении используется система эндоскопической визуализации, поставленная благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



Оборудование позволяет выявлять заболевания верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта. По словам врачей, с поставкой аппарата сократились сроки ожидания исследования.



«Современная техника позволяет проводить диагностику на более качественном уровне. Фиброгастроскопию в этом году у нас уже прошли порядка 200 пациентов. У 74 человек выявлены заболевания. В рамках обследования сразу берётся материал для биопсии, — рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Ольга Борзова. — Колоноскопию провели 70 пациентам, у 28 выявлены изменения в работе кишечника. Все пациенты направлены на уточняющую диагностику».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Всего в 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков

Фото: минздрав СО