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Пациенты Самарской поликлиники №10 проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании

3 апреля 2024 14:43
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Оборудование позволяет выявлять заболевания верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта.

В учреждении используется система эндоскопической визуализации, поставленная благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Оборудование позволяет выявлять заболевания верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта. По словам врачей, с поставкой аппарата сократились сроки ожидания исследования.

«Современная техника позволяет проводить диагностику на более качественном уровне. Фиброгастроскопию в этом году у нас уже прошли порядка 200 пациентов. У 74 человек выявлены заболевания. В рамках обследования сразу берётся материал для биопсии, — рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Ольга Борзова. — Колоноскопию провели 70 пациентам, у 28 выявлены изменения в работе кишечника. Все пациенты направлены на уточняющую диагностику».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.
Всего в 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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