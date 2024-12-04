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Участниками форума стали более 300 школьников, студентов вузов и колледжей. Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного солдата.
Патриотический форум «Знание.Герои» прошел в Самаре
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Патриотический форум «Знание.Герои» прошел в Самаре

4 декабря 2024 15:11
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Участниками форума стали более 300 школьников, студентов вузов и колледжей. Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного солдата.

На площадке школы №1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка прошел просветительский форум в рамках трека Знание.Герои при поддержке Самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Участниками форума стали более 300 школьников, студентов вузов и колледжей. Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного солдата, посвящённого российским и советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории нашей страны и за её пределами, чьё имя осталось неизвестным. Памятная дата отмечается в России ежегодно, начиная с 2014 года. Она связана с событием 1966 года, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома немецких войск под Москвой во время Великой Отечественной войны. Именно 3 декабря 1966 года прах Неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен московского Кремля в Александровском саду.

В работе панельной дискуссии «Один народ – одна Победа: роль каждого в спецоперации» приняли участие начальник штаба тольяттинского местного отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия», майор, заместитель командира казачьего отряда БАРС 15 Михаил Дубянский, ветеран СВО, участник программы «Время героев»», Генеральный директор АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «САМАРА»  Константин Яшин, член Общественной палаты РФ, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» Екатерина Колотовкина, руководитель военно-патриотических проектов регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», поэт, исполнитель песен Михаил Чудаков, председатель Президиума Самарского отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член Союза журналистов России, полковник в отставке, военный корреспондент Артур Маливанчук.

На форуме выступил актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера. В ходе творческой сессии он предложил обсудить поддержку бойцов через искусство, поговорить о гражданской позиции и духовно-нравственных ценностях. Лектор поделился личным взглядом на происходящее и своей позицией в отношении СВО. Он отметил, что культура может стать инструментом единения нации в условиях специальной военной операции. Поэтому деятели искусства должны принимать участие в благотворительных акциях и проектах, поддерживающих бойцов и их семьи, через личное обращение к зрителям расставлять акценты на ценности единства и взаимопомощи.

Слушатели задали вопросы актеру не только о специальной военной операции, но и о творческих планах и ближайших проектах, которые уже совсем скоро смогут увидеть зрители.

Кроме того, на площадке форума состоялся открытый диалог с журналистом, участником спецоперации, ветераном боевых действий, участником Команды Путина Евгением Лининым и публицистом, членом союза журналистов Москвы, офицером МВД в отставке, военкором «Московского комсомольца» Линой Корсак. Они рассказали слушателям о том, что мотивирует их возвращаться в зону боевых действий.

«В первую очередь, когда видишь, что происходит, понимаешь – твоя жизнь не может быть прежней. Ты не можешь встать утром и жить своей обычной жизнью, не вспоминая того, что происходит на СВО. Ты думаешь о том, как можешь помочь людям, находящимся там. В этой ситуации проявляется истинная сущность человека, там невозможно быть двуличным или надевать маску. Это не про казаться, а про быть», – поделилась Лина Корсак.

Евгений Линин рассказал об особенностях работы спецназа на фронте и о том, как формировать команду, которая способна выполнять задачи. Кроме того, военкоры обсудили с участниками форума деятельность арт-бригад и их необходимость для поддержания духа военнослужащих. 

Также в рамках мероприятия прошли лекция-концерт «Фронтовые песни и их значение для бойцов», интерактивная лекция «Эхо войны», мастер-классы по изготовлению окопных свечей, сублимированного питания и сухого душа, оказанию первой медицинской помощи, сборке-разборке оружия, управлению БПЛА.

Знание.Герои — это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее. Совместно с Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» с лета 2024 года были проведены уроки мужества, лекции проекта «Знание. Герои», встречи в летних лагерях и многое другое.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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