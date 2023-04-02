Я нашел ошибку
Главные новости:
Появились подробности массовой драки российских футболистов
Появились подробности массовой драки российских футболистов
Минфин опроверг снижение доходов бюджета
Минфин опроверг снижение доходов бюджета
В этом году дачные автобусы выйдут на линию раньше на две недели - 15 апреля.
В администрации Самары назвали сроки запуска дачных автобусов
Паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014.
Паромное сообщение Сочи — Трабзон планируют запустить 1 мая
россияне боятся потерять работу из-за развития искусственного интеллекта
Россияне боятся потерять работу из-за развития искусственного интеллекта
СМИ: Fly Dubai и Air Arabia возобновили прием российских Visa и MasterCard
Эксперт предупредил об опасностях в начале дачного сезона
Эксперт предупредил об опасностях в начале дачного сезона
В Шри-Ланке выразили желание закупать химические удобрения в России
В Шри-Ланке выразили желание закупать химические удобрения в России
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.32
0.23
EUR 84.11
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Паромное сообщение Сочи — Трабзон планируют запустить 1 мая

2 апреля 2023 14:22
114
Паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014.

Запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на 1 мая спустя девять лет перерыва, заявил в субботу глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби, передает РИА Новости.

"Мы планируем подписать 6 апреля соглашения по запуску паромного сообщения. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить (также - ред.) 200 автомобилей, шесть автобусов, 12 контейнеров. Рейсы начнутся 1 мая, ворота в Россию будут открыты", - цитирует Челеби газета Yeni Akit.

По данным газеты, паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
на путепроводе «Аврора» и мосту «Южный» начался ремонт по дорожному нацпроекту
2 апреля 2023  10:15
На путепроводе «Аврора» и мосту «Южный» начался ремонт по дорожному нацпроекту
274
в Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1 апреля 2023  12:50
В Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1067
Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях.
31 марта 2023  15:07
Дмитрий Азаров провел заседание Областного родительского собрания
639
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
554
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
860
Весь список