Паромное сообщение Сочи — Трабзон планируют запустить 1 мая

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Запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на 1 мая спустя девять лет перерыва, заявил в субботу глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби, передает РИА Новости.

"Мы планируем подписать 6 апреля соглашения по запуску паромного сообщения. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить (также - ред.) 200 автомобилей, шесть автобусов, 12 контейнеров. Рейсы начнутся 1 мая, ворота в Россию будут открыты", - цитирует Челеби газета Yeni Akit.

По данным газеты, паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014.

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