Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейный гол он оформил в матче против «Сент-Луиса», пишет "Газета Ru".



Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.



В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.



Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли.