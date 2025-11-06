Я нашел ошибку
Школьники вместе со знаменитыми футболистами провели разминку, отработали прием и ведение мяча, а затем сыграли несколько товарищеских матчей.
300 школьников губернии приняли участие в «Уроке футбола» со звездами сборной России
Надевайте самые яркие и праздничные костюмы, вас ждёт настоящий «Штраус-Бал» наполненный весельем, изяществом и красотой!
Предновогодняя премьера: САТОБ представляет концертную программу «Штраус-бал» 
Глава Отрадного покинул свой пост
Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
МЧС СО рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности «МЧС России»
Первым объектом станет детский сад на 330 мест общей площадью почти 9 тысяч квадратных метров.
В новом макрорайоне Самары «Амград» стартует строительство социальной инфраструктуры
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных
В ходе мероприятия Сергей Пожаров рассказал о своей службе, поделился  интересными случаями из практической деятельности.
Победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый» встретился с воспитанниками самарского кадетского корпуса
Предполагается, что бури продлятся около суток и завтра перейдут в основную фазу.
Ночью на Земле начались сильные магнитные бури
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

6 ноября 2025 11:20
130
Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейный гол он оформил в матче против «Сент-Луиса», пишет "Газета Ru".

Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли.

Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
415
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
544
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
945
31 октября 2025  11:54
787
31 октября 2025  11:40
1638
