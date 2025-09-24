Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»

116

Команда «НашеВремя» из военно-патриотического клуба «Гвардия» Богатовского района успешно выступила в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Торжественная церемония награждения победителей состоялась на Мамаевом кургане у монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде. Игра приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В составе объединённой армии Приволжского федерального округа «Кама» самарские школьники завоевали второе место в финальном бою. Кроме того, в большой военно-тактической игре в составе союзной армии «Кама» и «Ока» команда заняла первое место. По общему рейтингу, опубликованному на официальном сайте игры, отряд «НашеВремя» вошёл в десятку лучших команд страны.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — это масштабный проект, направленный на развитие у школьников патриотических ценностей, физической выносливости и навыков начальной военной подготовки. Игра проходит с использованием современных технологий и включает практические задания: управление дронами, оказание первой помощи, защита от киберугроз, тактические действия и выживание в экстремальных условиях. Участие в проекте помогает детям развить дисциплину, чувство ответственности, умение работать в команде, а также чувство сопричастности к общему делу.

Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». С приветственным словом к участникам обратился Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров.

«Сегодня здесь, на легендарной героической земле непокоренного Сталинграда, на главной высоте России — Мамаевом кургане, находятся потомки Поколения Победителей, прошедшие серьезные испытания в ходе военно-патриотической игры «Зарница 2.0», созданной по инициативе нашего Президента России, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вы — настоящее и будущее России. Вы представляете более чем трехмиллионный коллектив, участвующих в игре. Под руководством своих наставников вы проявили свои лучшие качества — спасибо вам! Уверен, что Поколение Победителей и жители России гордятся вами. Жители Волгоградской области поздравляют с победой — с нашей общей победой. Всегда ждем вас: сталинградская земля — дом для всех жителей России, всего нашего Отечества», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Награды в номинации «За победу в игре. Специальный зачет» в старшей возрастной категории вручил командующий игрой, Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», начальник главного штаба Движения «ЮНАРМИЯ», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин. Перед началом награждения он обратился к участникам с приветственным словом, отметив их боевой настрой, командную сплочённость и стремление к победе.

«Зарница 2.0» связывает поколения и помогает сохранить историю. Это игра, которая объединила все 89 регионов Российской Федерации и даже приняла иностранных друзей. Из поколения в поколение она учит очень важным историям: мы все должны уметь работать сообща, дружить, быть сильными и волевыми, чтобы наша страна всегда двигалась по пути сохранения традиционных ценностей и развития новых технологий. Здесь лучшие наставники со всей страны, участники Специальной военной операции и истинные Герои. Вместе мы всегда сможем одержать победу над любой несправедливостью. Горжусь вами - вы наше будущее», — отметил Владислав Головин.

Также награды вручил председатель Совета Движения Первых Артур Орлов.

«Флагманский проект Движения Первых «Зарница 2.0» стал с этого года важным системным элементом военно-патриотического воспитания в России. Более 3 миллионов участников в 36 тысячах школ и учреждений СПО прошли первый этап игры, познакомились с подготовительным курсом, выполнили тесты на знание российской истории и государственности. Сегодня «Зарница 2.0» — это практическое воплощение школьного курса начальной военной подготовки, прямое воспитание патриотичной молодёжи, которая гордится Россией и связывает с ней своё будущее», - подчеркнул Артур Орлов.

Впервые команды-армии возглавили участники Специальной военной операции — ветераны, герои и наставники будущего поколения. В финале игры приняли участие 20 ветеранов СВО, в том числе 7 Героев России. Их личный пример, наставничество и живое общение с молодёжью стали важной частью воспитательной миссии игры.

Напомним, с июня по август 2025 года в федеральных округах России прошли окружные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В 12 мероприятиях приняли участие 2 420 школьников со всей страны. Лучшие из них встретились в финале на легендарной Сталинградской земле. Программа включала отрядные и индивидуальные состязания по огневой, тактической и инженерной подготовке, выживанию в экстремальных условиях, маскировке, защите от радиационных, химических и биологических угроз, а также военно-тактическую игру.

«Участие в «Зарнице 2.0» стало для нас настоящей школой мужества. На протяжении всей игры, особенно в решающем бою, мы чувствовали невероятную поддержку друг друга и сплочённость команды. Каждый этап был испытанием, но мы знали, что можем положиться на товарищей. Стоя на Мамаевом кургане, мы особенно остро почувствовали связь поколений и ответственность за сохранение памяти о подвиге наших предков. Наши результаты — это свидетельство настоящей командной работы», - подчеркнула военкор отряда «НашеВремя» из Самарской области Анна Коваленко.

Движение Первых привлекли к реализации Игры настоящих профессионалов военного дела, специалистов в сфере информационных технологий, спасателей, спортсменов, лидеров общественных организаций и патриотических проектов, а также участников специальной военной операции.

Игра реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети», организаторами выступают Движение Первых совместно с Движением «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН». Федеральным партнером выступает Всероссийский студенческий корпус спасателей. Сеть магазинов «Четыре лапы» предоставила книги для индивидуальных состязаний, а Российское общество «Знание» подготовило подарки для участников, отмечавших день рождения во время мероприятия.

Фото: Зарница 2.0