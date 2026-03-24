Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самарской области спрос на капремонт фасадов частных домов вырос в 4,6 раза за год
64% жителей Самарской области предпочитают искать работу рядом с домом
В самарском музее "Заварка" пройдет первое детское занятие из цикла «Домовые истории»
Самарец продал арендованную компьютерную технику, теперь за мошенничество отправится под суд
Куйбышевская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»
МВД задержало преступную группу с оборотом свыше 1 млрд рублей
МВД будет лишать граждан прописки, если она окажется фиктивной
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
Открылся прием заявок на восьмой поток программы Архитекторы.рф

23 марта объявлен старт отборочного этапа на восьмой поток бесплатной лидерской программы Архитекторы.рф. Ее участниками вновь станут 100 специалистов из разных регионов России. Программа реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Прием заявок продлится до 12 апреля включительно.

«Сегодня мы даем старт новому набору программы Архитекторы.рф. Знаменательно, что это происходит в Год единства народов России, когда к нам присоединяются участники со всех уголков страны. Это символично: только объединяя экспертов разных компетенций, можно создавать проекты, по-настоящему учитывающие уникальную культурную, экономическую и природную специфику наших регионов. Масштаб задач стоит колоссальный: создать 200 мастер-планов к 2030 году. И ее успех напрямую зависит от профессионализма и кадрового потенциала отрасли. Уверен, что для участников этого уникального потока программа станет особенным этапом, открывающим новые горизонты для позитивных изменений в родных городах», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

К участию приглашаются профессионалы с российским гражданством, оконченным высшим образованием и опытом работы в сфере городского и территориального развития. В конкурсном отборе могут принять участие не только архитекторы и градостроители, но и представители других дисциплин: социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы и специалисты в сфере туризма и коммуникаций.

В этом году расширен перечень специальностей — к проекту смогут присоединиться педагоги, специалисты в области прикладной математики, транспортного планирования, филологи и археологи. Полный список направлений доступен на сайте программы в правилах отбора.

Произошли изменения в конкурсном отборе: помимо анкеты и профессионального портфолио, кандидатам предстоит подготовить эссе и предоставить рекомендательные письма.

Особое внимание будет уделено принципам разумности и гибкости при планировании территорий. Междисциплинарный подход остается основой программы, отражая современные вызовы развития городской среды. Успешные участники первого этапа будут приглашены на видеоинтервью. Заключительным этапом отбора станет заседание экспертной комиссии, которая определит состав восьмого потока.

Финалистов отбора ждет образовательная программа продолжительностью 9 месяцев, включающая очные модули, исследовательские экспедиции по России и зарубежным странам, лекции, тренинги, встречи с экспертами и работу в проектных группах. Подать заявку на участие можно на сайте программы Архитекторы.рф.

Ознакомиться с правилами отбора и подать заявку на конкурс можно по ссылке https://архитекторы.рф/?utm_source=dialog&utm_medium=referral&utm_campaign=8arch_announce&utm_content=button 

 

В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
459
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
531
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
421
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
386
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
645
Весь список