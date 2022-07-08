Открылась выставка творческих работ студентов факультета архитектуры и дизайна СамГТУ

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В центре современных инициатив StrelkaHall начала работу выставка, подготовленная представителями факультета архитектуры и дизайна Политеха.

Творческий проект «Цвет» объединил художественные работы студентов-первокурсников, обучающихся по направлению подготовки «Изобразительное искусство». Так, свое видение цветов и их сочетаний подставили Елена Будычева, Юлия Борисова, Татьяна Боброва, Елена Николаева и Анастасия Карпова. Куратор выставки – доцент кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» Мария Китаева.

Каждая из студенток подготовила серию из девяти работ, посвященных общей тематике. В качестве концептуальной основы проекта была выбрана классификация цветовых сочетаний известного исследователя цвета – швейцарского художника Иоганнеса Иттена. Авторы создали изображения, иллюстрирующие основные типы контрастов и нюансов, выделенных Иттеном в книге «Искусство цвета». Техника работы – геометрическая абстракция и методы американской абстрактной живописи второй половины ХХ века. В тоже время, каждая из девушек использовала собственный художественный метод.

– Год назад кафедра «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» стала выпускающей, а это значит, что теперь Политех будет готовить профессиональных художников с высшим образованием уровня «бакалавриат», – рассказала Мария Китаева. – И для наших первых студентов выставка «Цвет» стала своеобразным стартом, большим пробным проектом, продемонстрированным широкой публике. Работы девушек – это очень простые композиции без смысловой и символической нагрузки. Именно поэтому они получились особенно наглядными – в каждой серии изображений можно увидеть творческую индивидуальность автора.

Посетить выставку можно до 14 июля по адресу: ул. Вилоновская, 30. Расписание работы экспозиции: с понедельника по пятницу, с 15:00 до 19:00, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото Евгения Нектаркина