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Осенью самарские лесоводы соберут более 6 тонн семян дуба

21 сентября 2024 15:07
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 Сбор желудей идет в разных уголках региона. Парк Гагарина в Самаре выбран не случайно: дубы, растущие здесь – это естественное лесное насаждение первой генерации.

В этом году стоит задача собрать 7 тонн семян лесных растений, в том числе чуть больше 6 тонн семян дуба черешчатого. Из собранных желудей получится вырастить почти миллион сеянцев дуба. Сбор семян — один из основных этапов лесовосстановления, который проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

 Сбор желудей идет в разных уголках региона. Парк Гагарина в Самаре выбран не случайно: дубы, растущие здесь – это естественное лесное насаждение первой генерации. От качества заготовленных семян зависит количество выращенных сеянцев и эффективность проведения лесовосстановительных работ.

«С каждой собранной партии берется проба и отправляется на Самарскую лесосеменную станцию, где специалисты проверяют семена на качество. Некондиционные жёлуди не подойдут для высева, поэтому собирать их нужно внимательнее», — рассказывает руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Евгений Пенин.

 К акции по сбору семян дуба присоединились больше 40 человек: это и лесоводы региона, и сотрудники министерства. Все вместе мы собрали почти 500 кг желудей. Сбор еще продолжается.

«Дуб плодоносит не каждый год. Богатая урожайность у него бывает примерно раз в 7-8 лет. Поэтому для обеспечения посева в лесных питомниках собрать желудей нужно как можно больше», ­– добавил Евгений Пенин.

 Уже этой осенью специалисты высеют семена дуба в лесных питомниках региона. Там сеянцы будут бережно выращиваться в течение 2 лет. И только потом их будут высаживать на территорию гослесфонда Самарской области.

Сейчас лесники уже заготовили более 400 кг семян березы, более 300 кг ясеня и почти 20 кг клена. А вот сбор сосновых шишек начнется чуть позже, с наступлением первых холодов, сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области.

 

Фото:   Минлесхоз Самарской области

Теги: Самара Экология

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