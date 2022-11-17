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Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»

17 ноября 2022 13:25
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Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»

18 ноября 2022 года Самарская область примет участие во Всероссийской акции «День правовой помощи детям», приуроченной к Всемирному дню ребенка. В этот день сотрудники органов ЗАГС региона примут участие в работе 80 площадок во всех муниципальных образованиях. Участниками всех мероприятий станут учащиеся образовательных учреждений, родители и опекуны детей.

Жители региона смогут получить профессиональную консультационную помощь по порядку государственной регистрации актов гражданского состояния, вопросам семейного права в различных жизненных ситуациях.

Формат мероприятий различный: лекции, круглые столы, семинары, в том числе в детских организациях (дошкольных учреждениях, учебных заведениях общего образования, воспитательных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

Основные площадки – Дворцы бракосочетания городских округов Самара и Тольятти.

Во Дворце бракосочетания городского округа Самара состоится информационная сессия, спикерами которой выступят руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, председатель комиссии по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов Общественной палаты Самарской области, председатель Общественного совета при управлении ЗАГС Самарской области Светлана Полдамасова.

Во время открытой дискуссии будут обсуждаться вопросы государственной поддержки и правовых особенностей молодежного предпринимательства, волонтерство, профориентация и трудоустройство молодежи и др.

Мероприятие состоится 18 ноября 2022 года в 10.00 во Дворце бракосочетания г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 238.

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