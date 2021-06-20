Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом

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Рекордные 35 тысяч сообщений жителей региона в социальных сетях были зафиксированы системой мониторинга «Инцидент Менеджмент» в середине июня 2021 года, - это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Напомним, «Инцидент Менеджмент» – главный инструмент работы Центра управления регионом Самарской области.

Уже несколько месяцев наш регион стабильно входит в ТОП-3 территорий в Приволжском федеральном округе по работе с обратной связью в социальных сетях.



Пользователи соцсетей поверили в силу народного контроля, который позволяет ускорить реагирование на обращения жителей и ускорить решение проблем, будь то открытый люк или упавшее дерево. Достаточно сделать фотографию и выложить в соцсетях, а еще лучше написать обращение в официальном аккаунте органов власти или группе ЦУР63. Официальная станица Центра управления регионом в ВКонтакте была создана не так давно, но она уже стала эффективной площадкой для решения вопросов, которые беспокоят жителей. На более 600 вопросов от жителей в группе https://vk.com/tsur63 даны ответы.

Специалисты Центра управления регионом проанализировали и составил рейтинг самых популярных официальных сообществ органов власти Самарской области. Лидером среди площадок для общения с жителями стал официальный аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Инстаграмм – почти 6,5 тысяч вопросов, жалоб, предложений было отработано исполнителями в системе «Инцидент Менеджмент» с начала года. (https://www.instagram.com/azarov.life/).

Напомним, ЦУР Самарской области на основе поступивших сообщений в адрес главы региона анализировал пожелания родителей к качеству детского питания и передал их в областное Министерство образования, собрал во едино предложения жителей Тольятти по комплексному благоустройству набережной, а также систематизировал и передал в муниципалитеты и профильные ведомства жалобы на качество питьевой воды и предложения по ремонту дорог на конкретных территориях.



Среди министерств по количеству вопросов от граждан лидируют официальные группы Министерства социально-демографической и семейной политики и Министерства здравоохранения Самарской области. Эти ведомства на своих площадках отработали порядка 1200 инцидентов.

(https://vk.com/minsoc_samara , https://vk.com/minzdrav_63 )

Среди муниципалитетов в лидерах группы администраций Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска. На этих официальных площадках органов власти ведутся бурные дискуссии на разные темы. (https://vk.com/samaraadm, https://vk.com/tlt_official, https://vk.com/szradm, https://vk.com/nvkbofficial) .



Также популярностью пользуется официальное сообщество Правительства Самарской области (https://vk.com/samaroblast ) и инстаграм-аккаунт Главы Самары Елены Лапушкиной (https://instagram.com/elena__lapushkina).

По количеству отработанных инцидентов ТОП-10 официальных аккаунтов выглядит следующим образом:

6470 – официальный аккаунт в Инстаграм Губернатора Самарской области Д.И. Азарова

665 - группа Администрации г.Самара

661 – группа ЦУР Самарской области

580 - группа Правительства Самарской области

558 - группа Администрации г.Сызрань

368 - группа Администрации г.Тольятти

323 - группа Администрации г.Новокуйбышевск

301 - официальная страница в Инстаграм Главы Самары Е.В.Лапушкиной

241 - группа администрации Красноглинского района Самары

130 - группа Министерства здравоохранения Самарской области

Обратившись в официальный аккаунт органов власти, жители могут получить качественный и оперативный ответ на свои вопросы. ЦУР Самарской области отмечает, что все больше пользователей предпочитают общаться в личных сообщениях в официальных сообществах муниципалитетов, министерств и ведомств.