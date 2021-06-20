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Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом

20 июня 2021 12:30
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Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом

Рекордные 35 тысяч сообщений жителей региона в социальных сетях были зафиксированы системой мониторинга «Инцидент Менеджмент» в середине июня 2021 года, - это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Напомним, «Инцидент Менеджмент» – главный инструмент работы Центра управления регионом Самарской области.

      Уже несколько месяцев наш регион стабильно входит в ТОП-3 территорий в Приволжском федеральном округе по работе с обратной связью в социальных сетях.


       Пользователи соцсетей поверили в силу народного контроля, который позволяет ускорить реагирование на обращения жителей и ускорить решение проблем, будь то открытый люк или упавшее дерево. Достаточно сделать фотографию и выложить в соцсетях, а еще лучше написать обращение в официальном аккаунте органов власти или группе  ЦУР63. Официальная станица Центра управления регионом в ВКонтакте была создана не так давно, но она уже стала эффективной площадкой для решения вопросов, которые беспокоят жителей. На более 600 вопросов от жителей в группе https://vk.com/tsur63 даны ответы.
     Специалисты Центра управления регионом проанализировали и составил рейтинг самых популярных официальных сообществ органов власти Самарской области. Лидером среди площадок для общения с жителями стал официальный аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Инстаграмм – почти 6,5 тысяч вопросов, жалоб, предложений было отработано исполнителями в системе «Инцидент Менеджмент» с начала года.  (https://www.instagram.com/azarov.life/).
      Напомним, ЦУР Самарской области на основе поступивших сообщений в адрес главы региона анализировал пожелания родителей к качеству детского питания и передал их в областное Министерство образования, собрал во едино предложения жителей Тольятти по комплексному благоустройству набережной, а также систематизировал и передал в муниципалитеты и профильные ведомства жалобы на качество питьевой воды и предложения по ремонту дорог на конкретных территориях.


     Среди министерств по количеству вопросов от граждан лидируют официальные группы Министерства социально-демографической и семейной политики и Министерства здравоохранения Самарской области. Эти ведомства на своих площадках отработали порядка 1200 инцидентов.
(https://vk.com/minsoc_samara , https://vk.com/minzdrav_63 )

     Среди муниципалитетов в лидерах  группы администраций Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска. На этих официальных площадках органов власти ведутся бурные дискуссии на разные темы. (https://vk.com/samaraadmhttps://vk.com/tlt_officialhttps://vk.com/szradmhttps://vk.com/nvkbofficial) .


     Также популярностью пользуется официальное сообщество Правительства Самарской области (https://vk.com/samaroblast ) и инстаграм-аккаунт Главы Самары Елены Лапушкиной  (https://instagram.com/elena__lapushkina).

     По количеству отработанных инцидентов ТОП-10 официальных аккаунтов выглядит следующим образом:

  • 6470 – официальный аккаунт в Инстаграм Губернатора Самарской области Д.И. Азарова
  • 665 - группа Администрации г.Самара
  • 661 – группа ЦУР Самарской области
  • 580 - группа Правительства Самарской области
  • 558 - группа Администрации г.Сызрань
  • 368 - группа Администрации г.Тольятти
  • 323 - группа Администрации г.Новокуйбышевск
  • 301 - официальная страница в Инстаграм Главы Самары Е.В.Лапушкиной
  • 241 - группа администрации Красноглинского района Самары
  • 130 - группа Министерства здравоохранения Самарской области

     Обратившись в официальный аккаунт органов власти, жители могут получить качественный и оперативный ответ на свои вопросы. ЦУР Самарской области отмечает, что все больше пользователей предпочитают общаться в личных сообщениях в официальных сообществах муниципалитетов, министерств и ведомств.

Теги: Акценты В центре внимания обращения граждан соцсети ЦУР

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