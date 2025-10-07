Организацию сельскохозяйственных ярмарок в Самаре проверил глава города

139

Глава города Самара Иван Носков проверил организацию торговли на ярмарке в поселке Мехзавод. Он оценил ассортимент и стоимость продукции, пообщался с дачниками, представителями сельских хозяйств области и покупателями.

«Сам формат торговли на ярмарках востребован, это очевидно не только по поселковой ярмарке, но и по той, что работает в центре города. Поэтому будем их развивать, торговля должна быть цивилизованной, с соблюдением всех санитарных норм и содержания территории. Это принципиальный момент. Кроме того, с эстетический точки зрения любая ярмарка или рынок не должен выглядеть, как дикая торговля постперестроечных времен. Это требование касается не только организаторов, но и каждого, кто ведет торговлю – вы тоже создаете репутацию Самары»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Такая же сезонная ярмарка работает у музея им. П.В. Алабина. Обе ярмарки доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00.

Консультацию по вопросам организации торговли в городе Самара можно получить в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара (ул. Галактионовская, 25) или по тел. 333-39-29.

Фото горадминистрации