Организации Самарского региона примут участие в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

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Десять организаций из Самарской области примут участие в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»



7 декабря 2023 года состоялось заключительное в этом году заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Руководители и представители органов исполнительной власти региона, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», Федерации профсоюзов губернии обсудили ситуацию на рынке труда, организацию диспансеризации работающего населения и другие социально важные вопросы.



Заседание началось с награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Всероссийский конкурс проводится Правительством Российской Федерации начиная с 2000 года, и организации Самарской области ежегодно принимают в нем участие. В 2023 году на региональный этап конкурса было подано 53 заявки, победителями и призерами стали 22 организации. Их представителям вручили дипломы победителей и призеров. Десять организаций продолжат соревнование на федеральном уровне, о результатах станет известно до конца текущего года. Всего за время существования конкурса организации Самарской области становились победителями и призерами федерального этапа уже 62 раза.



Важной темой заседания трехсторонней комиссии стала кадровая потребность предприятий региона. Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина сообщила, что в настоящее время в губернии фиксируется одно из самых низких значений уровня безработицы с 1993 года – 0,5%. Количество открытых вакансий в настоящее время около 47 тысяч. В то же время, современные вызовы диктуют необходимость перестройки экономики, обеспечения импортозамещения и наращивания темпов производства в ряде отраслей экономики. В этой ситуации важной задачей Правительства региона и руководителей предприятий продолжает оставаться приоритетное комплектование кадрами сферы оборонно-промышленного комплекса. Вопросы кадрового обеспечения предприятий ОПК находятся на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



«Министерство труда и занятости региона ведет адресную работу с предприятиями, которые нуждаются в дополнительных работниках. Разработан целый комплекс мер, среди которых - механизм двухстороннего кураторства как со стороны службы занятости, так и со стороны предприятия, подбор подходящих кандидатов из числа безработных граждан и граждан, ранее состоявших на учете в службе занятости, организация профессионального обучения», - отметила Ирина Никишина.



С учетом принимаемых мер с сентября прошлого года на предприятия оборонной промышленности региона трудоустроились более 23 тысяч человек, при этом в текущем году - почти 20 тысяч человек. В настоящее время в процессе оформления трудовых отношений находятся еще около тысячи человек.



Приоритетным направлением работы является привлечение на предприятия молодых специалистов. Финансовую помощь в рамках областного закона «О молодом специалисте в Самарской области» могут получить сотрудники, трудоустроившиеся по полученной профессии, относящейся к перечню востребованных. Перечень включает в себя 99 профессий в сферах машиностроения, химической промышленности, металлообработки, лесного хозяйства, судостроения. В соответствии с поручением Губернатора Самарской области в 2023 году введена новая мера поддержки – частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.



В целях стимулирования работодателей к привлечению на работу молодых специалистов финансируются затраты работодателей на заработную плату принятых работников, при этом общий объем поддержки составляет 63,3 тыс. рублей на каждого трудоустроенного. В 2023 году в рамках этого мероприятия на предприятия было трудоустроено около 800 человек, из них 200 человек – на предприятия ОПК.



Единовременная финансовая помощь в размере 200 тыс. рублей оказывается молодежи, переселившейся для трудоустройства в Самарскую область из других субъектов РФ. В настоящее время финансовую поддержку получили 45 человек.

Активизирована работа мобильных центров занятости. На постоянной основе проводятся Ярмарки вакансий. Выбирается удобное для граждан время - выходные дни - и место проведения, чаще всего это торговые центры. В сентябре более 2 тысяч жителей и гостей Самары приняли участие в Выставке профессий, организованной в центре труда и отдыха «Станкозавод».



Стороны социального партнерства обсудили также организацию диспансеризации работающего населения. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина и разработанным на его основе Национальным проектом «Демография» одной из основных национальных целей определено увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Важным инструментом ее достижения является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в возрастной категории 45-65 лет.

Основная задача профилактических мероприятий - раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые являются причиной инвалидности и преждевременной смертности от злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, сахарного диабета, болезней органов дыхания. Все эти болезни имеют общую структуру факторов риска их развития, причем все они поддаются коррекции.



Как сообщил врио первого заместителя министра – руководителя департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, за 10 месяцев 2023 года в рамках проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения было осмотрено более 1,2 миллиона человек. Всего в ходе диспансеризации впервые были выявлены заболевания более чем у 100 тысяч человек. Более 70% злокачественных новообразований были выявлены в ранних стадиях, что позволяет провести лечение на ранних стадиях болезни, а значит, повысить эффективность лечения в целом.

По итогам заседания комиссии работодателям региона рекомендовано обеспечить работникам возможность прохождения диспансеризации с привлечением для проведения профилактических мероприятий государственных учреждений здравоохранения, направлять в Самарский областной центр профпатологии работников со стажем работы во вредных или опасных условиях труда более 5 лет для проведения углубленного периодического осмотра. Одной из действенных мер профилактики профзаболеваний также является разработка корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте, в настоящее время такие программы реализуют 28 предприятий Самарской области.