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Опыт Самарской области по развитию креативных индустрий будет изучен на итоговом форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ

28 октября 2021 16:55
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Опыт Самарской области по развитию креативных индустрий будет изучен на итоговом форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ

2–3 ноября 2021 года в Москве в Гостином Дворе пройдет итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации (ОПРФ).

Итоговый форум традиционно завершает ежегодную форумную кампанию ОПРФ. В 2021 году состоялось четыре региональных форума «Сообщество»: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске. В программе итогового форума – пленарная, стратегическая и экспертные сессии, круглые столы, и мастер-классы для общественных деятелей, активных граждан и представителей органов государственной власти. Участники оценят актуальное состояние диалога между общественностью, бизнесом и властью.

«На итоговом форуме «Сообщество» мы обсудим результаты работы, которую вместе с НКО мы вели в течение последних двенадцати месяцев. Наша задача состоит в том, чтобы донести все пожелания граждан, собранные в ходе региональных форумов, до федеральных органов власти. Именно поэтому мы приглашаем на итоговый форум представителей законодательной и исполнительной власти, а также гражданских активистов, чтобы обустроить диалог межу ними, предложить решения проблем в сфере здравоохранения, экологии, образования, культуры и в других социально значимых сферах», – отметила секретарь ОПРФ Лидия Михеева.

Модератором круглого стола «Реализация гражданской и творческой активности специалистов креативных индустрий. Потенциал конкурсной и фестивальной деятельности» выступит Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОПРФ. Отметим, что представитель Общественной палаты Самарской области стал единственным региональным модератором итогового форума «Сообщество». Приглашение в качестве эксперта и ведущего представителя Самарской области на дискуссионную площадку, посвященную креативным индустриям, стало закономерным продолжением планомерной работы областного Правительства в этом направлении.

Напомним, летом 2021 года именно в Самаре в рамках ежегодного фестиваля «ВолгаФест» состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», председателем которой является Глава Самарской области Дмитрий Азаров, где обсуждались вопросы развития креативной индустрии, а также было объявлено о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив. Обмен опытом в области проектирования и реализации культурных проектов продолжился в августе в рамках «Российской креативной недели в Москве», старт которой дал Дмитрий Азаров, открыв стратегическую сессию комиссии Госсовета по направлению «Культура».

«Креативные индустрии – это ежегодно растущий во всем мире сектор экономики. Это хороший задел по созданию в регионе новой индустрии, производящей интеллектуальный продукт. У бывших промышленных территорий есть реальная возможность преобразовываться в кластеры при поддержке государства и бизнеса. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, являясь председателем комиссии Госсовета по направлению «Культура», видит и понимает человеческую и экономическую емкость развития креативных индустрий. Он неоднократно отмечал, что человек не может чувствовать себя счастливым без самореализации, без открытия мира через творчество других людей, поэтому талант и креатив заслуживают внимания и всесторонней поддержки. Именно опыт Самарской области в процессе капитализации творческой энергии при поддержке и взаимодействии представителей креатива, общественников, власти и бизнеса мы будем обсуждать в рамках дискуссии на итоговом форуме «Сообщество» в Москве», – отметил Павел Покровский.

Также на итоговом форуме будут представлены специальные проекты ОПРФ: рейтинг общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, рейтинг субъектов РФ по уровню развития некоммерческого сектора «Регион-НКО», а также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Создавая будущее», национальной премии «Молодой специалист года», и ежегодного конкурса ОПРФ в области гражданской активности «Мой проект – моей стране!». На протяжении работы форума будет действовать выставка социально ориентированных проектов и инициатив.

В итоговом форум «Сообщество» могут принять участие гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти. Подать заявку на участие в онлайн-режиме можно на официальном сайте ОПРФ: https://forumoprf2021.accredcenter.ru/.

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