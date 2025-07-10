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Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

10 июля 2025 17:45
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Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области проводится ежегодно для выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления в Самарской области по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

В 2025 году на участие в конкурсе поступило 17 заявок от 16 муниципальных образований по трем номинациям:

  • градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

  • укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;

  • модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

Решения конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области были приняты посредством заочного голосования членов конкурсной комиссии. 

Членами конкурсной комиссии определены победители и допущены к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» все 17 конкурсных заявок.

Конкурсные материалы победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» для участия в федеральном этапе до 1 августа 2025 года.

 

Муниципальные образования – победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2025 года

В номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

во II категории участников конкурса:

сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский;

сельское поселение Серноводск муниципального района Сергиевский.

 

В номинации «укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»:

в I категории участников конкурса:

городской округ Жигулевск;

городской округ Отрадный;

городской округ Самара;

городской округ Сызрань;

городской округ Тольятти;

городское поселение Безенчук муниципального района Безенчукский;

городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский;

городское поселение Нефтегорск муниципального района Нефтегорский;

во II категории участников конкурса:

сельское поселение Коноваловка муниципального района Борский;

сельское поселение Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский;

сельское поселение Купино муниципального района Безенчукский;

сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский;

сельское поселение Новоспасский муниципального района Приволжский;

сельское поселение Шилан муниципального района Красноярский.

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)»:

 в I категории участников конкурса:

городской округ Самара.

 

 

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