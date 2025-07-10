Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области проводится ежегодно для выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления в Самарской области по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.
В 2025 году на участие в конкурсе поступило 17 заявок от 16 муниципальных образований по трем номинациям:
градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;
модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).
Решения конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области были приняты посредством заочного голосования членов конкурсной комиссии.
Членами конкурсной комиссии определены победители и допущены к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» все 17 конкурсных заявок.
Конкурсные материалы победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» для участия в федеральном этапе до 1 августа 2025 года.
Муниципальные образования – победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2025 года
В номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
во II категории участников конкурса:
сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский;
сельское поселение Серноводск муниципального района Сергиевский.
В номинации «укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»:
в I категории участников конкурса:
городской округ Жигулевск;
городской округ Отрадный;
городской округ Самара;
городской округ Сызрань;
городской округ Тольятти;
городское поселение Безенчук муниципального района Безенчукский;
городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский;
городское поселение Нефтегорск муниципального района Нефтегорский;
во II категории участников конкурса:
сельское поселение Коноваловка муниципального района Борский;
сельское поселение Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский;
сельское поселение Купино муниципального района Безенчукский;
сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский;
сельское поселение Новоспасский муниципального района Приволжский;
сельское поселение Шилан муниципального района Красноярский.
В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)»:
в I категории участников конкурса:
городской округ Самара.