Определены победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов «IQ ПФО»

25 апреля 2025 года в Саранске Республики Мордовия состоялось торжественное награждение победителей и призеров X юбилейной Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».
Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.
В течение трех дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по семи направлениям: «Робототехника», «Конкурс инженерных команд», «Пилотирование БПЛА», «Программирование БПЛА», «Парламентские дебаты», «Управленческие поединки» и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Сборные новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также гости олимпиады из Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь принимали участие вне конкурса. Знания студенческой молодежи оценивали эксперты из числа ученых, бизнесменов, представителей крупнейших компаний округа и страны.
«Желаю, чтобы у всех вас были поводы гордиться своей страной, своими близкими и собой! Но для этого надо работать, и вы выбрали правильное направление – работу над собой, участие в интеллектуальной олимпиаде и развитие. Желаю, чтобы эта победа была не последней и вела вас к поставленной цели», – обратился к участникам Олег Машковцев.
Самарскую область на Олимпиаде представляли студенты Самарского национального исследовательского университета им. ак. С.П. Королёва, Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного института культуры и Самарского государственного экономического университета.
По итогам интеллектуальных сражений команда региона заняла призовые места по направлению «Робототехника» и «Пилотирование БПЛА». Все победители и призеры поощрены медалями, дипломами и ценными подарками.
Участвовавшие в мероприятиях олимпиады вне зачета команды из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь показали достойные результаты и были поощрены призами и дипломами.
Лучшие результаты по отдельным видам программы
Направление «Робототехника»
1 место – команда Республики Мордовия;
2 место – команда Республики Татарстан;
3 место – команда Самарской области.
Направление «Конкурс инженерных команд»
1 место – команда Ульяновской области;
2 место – команда Республики Мордовия;
3 место – команда Республики Марий Эл.
Направление «Программирование БПЛА»
1 место – команда Пермского края;
2 место – команда Оренбургской области;
3 место – команда Республики Мордовия.
Направление «Пилотирование БПЛА»
1 место – команда Республики Мордовия;
2 место – команда Пермского края;
3 место – разделили команды Республики Башкортостан и
Самарской области.
Направление «Что? Где? Когда?»
1 место заняла команда «СТЕПИ» Республики Татарстан;
2 место заняла команда «И снова торшер!» Пензенской области;
3 место заняла команда «Городок в Табуретке» Пермского края.
Направление «Парламентские дебаты»
1 место – команда Оренбургской области;
2 место – команда Республики Мордовия;
3 место – команда Республики Башкортостан.
Направление «Управленческие поединки»
1 место – команда Республики Башкортостан;
2 место – команда Ульяновской области;
3 место – команда Пермского края.
Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО