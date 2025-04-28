Определены победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов «IQ ПФО»

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25 апреля 2025 года в Саранске Республики Мордовия состоялось торжественное награждение победителей и призеров X юбилейной Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.

В течение трех дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по семи направлениям: «Робототехника», «Конкурс инженерных команд», «Пилотирование БПЛА», «Программирование БПЛА», «Парламентские дебаты», «Управленческие поединки» и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Сборные новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также гости олимпиады из Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь принимали участие вне конкурса. Знания студенческой молодежи оценивали эксперты из числа ученых, бизнесменов, представителей крупнейших компаний округа и страны.

«Желаю, чтобы у всех вас были поводы гордиться своей страной, своими близкими и собой! Но для этого надо работать, и вы выбрали правильное направление – работу над собой, участие в интеллектуальной олимпиаде и развитие. Желаю, чтобы эта победа была не последней и вела вас к поставленной цели», – обратился к участникам Олег Машковцев.

Самарскую область на Олимпиаде представляли студенты Самарского национального исследовательского университета им. ак. С.П. Королёва, Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного института культуры и Самарского государственного экономического университета.

По итогам интеллектуальных сражений команда региона заняла призовые места по направлению «Робототехника» и «Пилотирование БПЛА». Все победители и призеры поощрены медалями, дипломами и ценными подарками.

Участвовавшие в мероприятиях олимпиады вне зачета команды из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь показали достойные результаты и были поощрены призами и дипломами.

Лучшие результаты по отдельным видам программы

Направление «Робототехника»

1 место – команда Республики Мордовия;

2 место – команда Республики Татарстан;

3 место – команда Самарской области.

Направление «Конкурс инженерных команд»

1 место – команда Ульяновской области;

2 место – команда Республики Мордовия;

3 место – команда Республики Марий Эл.

Направление «Программирование БПЛА»

1 место – команда Пермского края;

2 место – команда Оренбургской области;

3 место – команда Республики Мордовия.

Направление «Пилотирование БПЛА»

1 место – команда Республики Мордовия;

2 место – команда Пермского края;

3 место – разделили команды Республики Башкортостан и

Самарской области.

Направление «Что? Где? Когда?»

1 место заняла команда «СТЕПИ» Республики Татарстан;

2 место заняла команда «И снова торшер!» Пензенской области;

3 место заняла команда «Городок в Табуретке» Пермского края.

Направление «Парламентские дебаты»

1 место – команда Оренбургской области;

2 место – команда Республики Мордовия;

3 место – команда Республики Башкортостан.

Направление «Управленческие поединки»

1 место – команда Республики Башкортостан;

2 место – команда Ульяновской области;

3 место – команда Пермского края.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО