Оперативный штаб: нужно детально разъяснять людям аспекты вакцинации

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В понедельник, 23 августа, председатель регионального Правительства Виктор Кудряшов провел заседание областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как доложила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, на 23 августа зафиксировано 437 случаев. По ее словам, отмечается некоторая стабилизация, хотя и на высоких цифрах. В целом за прошедшую неделю было выявлено меньше случаев, чем на предыдущей. Рост отмечается в пяти возрастных группах: среди детей до года, 1-6 лет, 7-14 лет, 30-49 лет, 50-64 года. При этом наибольшие значения на 100 тысяч населения – в группах 30-49 лет (114,15), 50-64 года (105,18), 65+ (99,94). В числе выявленных за прошлую неделю заболевших больше всего работников сферы ЖКХ, промышленных предприятий, сферы услуг. За 33-ю неделю зарегистрировано 9039 случаев ОРВИ, что на 2,4% меньше предыдущей недели и почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболевших внебольничной пневмонией – 1326. Это ниже показателя цифры прошлой недели на 9,4% и практически на том же уровне, что и в этот период в прошлом году.

«Область вышла на высокие, но стабильные показатели заболеваемости. Сейчас заканчивается сезон отпусков, начинается новый учебный год. Сложно предположить, как эти изменения отразятся на инфекции. Аргументы есть как в сторону увеличения предполагаемой заболеваемости, так и в сторону снижения. Летом люди несколько расслаблены и зачастую забывают о мерах профилактики», — отметил Виктор Кудряшов.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, отрасль здравоохранения работает в напряженном режиме.

В госпиталях на лечении 3446 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, распределение по степени тяжести прежнее: 90% из них в средней степени тяжести, 55,3% — кислородозависимы. Почти на тонну за неделю увеличился среднесуточный расход кислорода. Свободный коечный фонд – 11,6%. Что касается амбулаторных пациентов, то им проводится своевременная диагностика, обеспечение лекарственными средствами, мониторинг состояния. По сравнению с неделей ранее на предыдущей неделе несколько снизились темпы вакцинации. Сейчас привиты более 983 тысяч человек, из них свыше 828 тысяч завершили вакцинацию. На данный момент от плана, который составляет 60% взрослого населения, которое необходимо привить до 1 сентября, выполнено 63,19%. К 1 ноября необходимо привить 80% жителей старше 18 лет.

«Проводя информационную работу о необходимости вакцинации, нужно разъяснять людям четко и детально различные ее аспекты – расшифровывать противопоказания, аргументировать уверенность в защите от тяжелых случаев. Важно, чтобы врачи, которые сейчас являются лидерами общественного мнения, разбивали стереотипы, которые сдерживают людей от прививок», — подчеркнул председатель областного Правительства.

Члены оперативного штаба также рассматривали возможность проводить общественные торжественные и спортивные мероприятия. Исходя из анализа показателей, влияющих на ограничение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не проводить мероприятий с участием более 1000 человек, а в отношении разрешенных к проведению тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности, в первую очередь масочный режим и социальное дистанцирование.