Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель Самары

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Удаленные интервью чаще практикуют рекрутеры крупных компаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

Собеседования по видеосвязи прочно вошли в эйчар-практику — сегодня их используют рекрутеры каждой второй компании: 13% собеседуют через интернет соискателей любых позиций, еще 38% действуют выборочно.



Если среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 43%, то среди компаний крупного бизнеса — 73%.



Контекстный анализ комментариев опрошенных показал, что самой популярной программой для проведения онлайн-интервью является Zoom (его используют 52% работодателей, практикующих удаленные собеседования). На втором месте — мессенджер WhatsApp (31%). На третьем — Яндекс.Телемост (26%). В топ-5 программ для проведения дистанционных собеседований также вошли Skype, MS Teams и Google Meet.



Время проведения: 29 июня — 29 июля 2024 года