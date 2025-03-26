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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил за увеличение возраста, к которому относят молодёжь, так как, по его словам, сегодня растёт средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Онищенко, при повышении возраста, к которому относят молодёжь, не должно быть никакого административного давления.

«Необходимо обоснование, что это даст экономике и науке», — отмечает агентство.