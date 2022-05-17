Ольга Гальцова проведет целевой прием по экологии: открыта предварительная запись

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Право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, закреплено в статье 42 Конституции Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова проведет целевой прием по вопросам реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Внимание! Предварительная запись по телефону 8(846)3372903.

К участию в приеме приглашены представители Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям и Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

О дате проведения целевого приема по вопросам реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба УПЧ СО.