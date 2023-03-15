Около села Сухая Вязовка проводились работы по подрыву льда на реке Чапаевка

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15 марта спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области и водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения обеспечивали безопасность при подрыве льда на реке Чапаевка около села Сухая Вязовка Волжского района.

Лед на реках взрывают, чтобы не допустить ледовых заторов в русле реки, вызванных подъемом уровня воды.

Лед взрывают в местах, где реки сужаются или резко меняют русло. Ликвидация ледяных заторов необходима для защиты домов, участков автомобильных дорог, мостов и гидротехнических сооружений находящихся в зоне подтопления.

Работы по предупреждению образования ледовых заторов проводились совместно с сотрудниками МЧС и администрацией района.

В обеспечении безопасности от Поисково-спасательной службы Самарской области задействовано 7 спасателей и две единицы плавсредств, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО