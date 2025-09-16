Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»

108

В праздничные выходные для жителей и гостей Самары работали тематические пешеходные и обзорные автобусные экскурсии, а также проходили авторские прогулки.

Всего за два дня их посетили около 5 тысяч человек. Интересные факты об истории Самары горожанам и гостям города рассказывали как профессиональные гиды, так и знатоки города – краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты. Иммерсивную театральную экскурсию-пьесу представили актёры драматического театра «Грань» и молодежного драматического театра «Мастерская».

Участников 100 пешеходных экскурсионных программ – жителей и гостей города – познакомили с историей привокзальной площади, маршрутами, по которым когда-то проезжал император Николай II, объектами, функционировавшими в период, когда Куйбышев имел статус запасной столицы, и находившимися под грифом «совершенно секретно», с архитектурными ансамблями, историческими особняками, доходными домами, уникальными фасадами, старинными парадными и дворами, а также рассказали им об организации парада 7 ноября 1941 года.

Также все желающие могли самостоятельно, без сопровождения гида пройти по маршрутам аудиоэкскурсий. Они будут доступны в телеграм-боте по ссылке https://t.me/Art_Excursions_Bot до 25 сентября.

Фото горадминистрация