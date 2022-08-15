Около 30 тысяч жителей Самарской области уже получили Карту жителя

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Новый сервис успешно осваивается. Растущий интерес хорошо продемонстрировал и прямой эфир на базе Центра управления регионом Самарской области, в ходе трансляции которого жители задавали многочисленные вопросы о Карте заместителю председателя правительства - руководителю Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константину Преснякову. Больше всего граждан интересовал растущий функционал сервиса и возможность подключения Карты к Сбербанку.

Отвечая на самый частый вопрос, Константин Пресняков объяснил, что сейчас Карту жителя Самарской области можно оформить в банках ВТБ и «Солидарность». Что касается Сбербанка - переговоры ведутся и вопрос прорабатывается.

Рассказывая о том, по каким принципам была разработана Карта жителя, руководитель Департамента информационных технологий подчеркнул, что с технологической точки зрения одним из эталонных субъектов стала «Национальная система платежных карт» (НСПК) МИР.

«Это наш партнер по данному проекту, Карта жителя выпускается на базе дебетовых карт национальной систем платежных карт МИР. Считается, что у нашего региона одна из лучших технологических реализаций этого проекта. Мы делали это решение самостоятельно, с нуля, не опираясь на уже готовые решения, которые предлагались другими субъектами», – рассказал Константин Пресняков.

В настоящий момент около 30 тыс. жителей Самарской области уже оформили Карту жителя. По данным статистики из них: 35% - Самара, 25% - Тольятти и около 40% - остальные муниципалитеты.

На сегодняшний момент Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

Руководитель Департамента информационных технологий отметил также, что для того, чтобы оформить Карту, даже нет необходимости ехать в банк, все можно сделать на портале – card.samregion.ru

В банк нужно будет приехать только для получения Карты и личной подписи в документах.

«Мы старались на одном пластике реализовать большое количество сервисов, при этом развитие проекта еще идет. В первую очередь есть транспортное приложение: как стандартное (безлимитное), так и социальное. В Самарской области существует социальная транспортная карта, она выпускается министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, с 2023 года будем переводить эти карты на Карту жителя. Уже сейчас можно использовать Карту жителя как аналог полиса медицинского страхования, предъявляя ее в лечебных учреждениях Самарской области», – рассказал о возможностях Константин Пресняков.

Он упомянул и о том, что Карта дает возможность жителям региона получать скидки и бонусы на более 50 предприятиях, не считая бонусных программ от самого оператора «НСПК» МИР.

«Кроме того, совместно с министерством здравоохранения мы тестируем возможность использовать Карту жителя как идентификатор для получения лекарства в случае выписки электронного рецепта. Минздрав сейчас реализует соответствующий сервис.

В этом году мы доработаем возможность использования карты и как идентификатора для умных домофонов – вместо обычного чипа, позволяющего открыть дверь», – подчеркнул руководитель Департамента информационных технологий.

Фото: пресс-служба облправительства