Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани разыскивают без вести пропавшего подростка
Передовые проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на «Армии-2022»
Рыночная стоимость выявленного нефтепродукта составляет около 1,5 млн рублей. 
Недекларирование более 25 тысяч литров нефтепродуктов выявили самарские таможенники
66 водителей допустили управление транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
В результате ДТП пострадали три пассажирки одного из автобусов.
В Тольятти столкнулись два пассажирских автобуса
Сборная Самарской области стала победителем турнира в дисциплине «спорт глухих».
Завершились первые Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области сохранится жара +30, +32 С
Теперь она предстанет перед судом.
Жительница Октябрьска задержана во время сбыта наркотиков
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Около 30 тысяч жителей Самарской области уже получили Карту жителя

15 августа 2022 10:08
196
Сейчас Карту жителя Самарской области можно оформить в банках ВТБ и «Солидарность».

Новый сервис успешно осваивается. Растущий интерес хорошо продемонстрировал и прямой эфир на базе Центра управления регионом Самарской области, в ходе трансляции которого жители задавали многочисленные вопросы о Карте заместителю председателя правительства - руководителю Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константину Преснякову. Больше всего граждан интересовал растущий функционал сервиса и возможность подключения Карты к Сбербанку. 

Отвечая на самый частый вопрос, Константин Пресняков объяснил, что сейчас Карту жителя Самарской области можно оформить в банках ВТБ и «Солидарность». Что касается Сбербанка - переговоры ведутся и вопрос прорабатывается. 

Рассказывая о том, по каким принципам была разработана Карта жителя, руководитель Департамента информационных технологий подчеркнул, что с технологической точки зрения одним из эталонных субъектов стала «Национальная система платежных карт» (НСПК) МИР. 

«Это наш партнер по данному проекту, Карта жителя выпускается на базе дебетовых карт национальной систем платежных карт МИР. Считается, что у нашего региона одна из лучших технологических реализаций этого проекта. Мы делали это решение самостоятельно, с нуля, не опираясь на уже готовые решения, которые предлагались другими субъектами», – рассказал Константин Пресняков. 

В настоящий момент около 30 тыс. жителей Самарской области уже оформили Карту жителя. По данным статистики из них: 35% - Самара, 25% - Тольятти и около 40% - остальные муниципалитеты.

На сегодняшний момент Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

Руководитель Департамента информационных технологий отметил также, что для того, чтобы оформить Карту, даже нет необходимости ехать в банк, все можно сделать на портале – card.samregion.ru 

В банк нужно будет приехать только для получения Карты и личной подписи в документах. 

«Мы старались на одном пластике реализовать большое количество сервисов, при этом развитие проекта еще идет.  В первую очередь есть транспортное приложение: как стандартное (безлимитное), так и социальное. В Самарской области существует социальная транспортная карта, она выпускается министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, с 2023 года будем переводить эти карты на Карту жителя. Уже сейчас можно использовать Карту жителя как аналог полиса медицинского страхования, предъявляя ее в лечебных учреждениях Самарской области», – рассказал о возможностях Константин Пресняков. 

Он упомянул и о том, что Карта дает возможность жителям региона получать скидки и бонусы на более 50 предприятиях, не считая бонусных программ от самого оператора «НСПК» МИР. 

«Кроме того, совместно с министерством здравоохранения мы тестируем возможность использовать Карту жителя как идентификатор для получения лекарства в случае выписки электронного рецепта. Минздрав сейчас реализует соответствующий сервис. 

В этом году мы доработаем возможность использования карты и как идентификатора для умных домофонов – вместо обычного чипа, позволяющего открыть дверь», – подчеркнул руководитель Департамента информационных технологий.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
2693
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
780
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
691
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1186
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
609
Весь список