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Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре

25 июля 2025 10:07
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Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре

Десять тематических вагонов посвящены ключевым событиям 1941-1945 годов. Среди почти 3 тысяч посетителей - школьники, воспитанники юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов, многодетные семьи, участники и ветераны специальной военной операции, представители Совета ветеранов СВО с семьями. 

«Поезд Победы» - уникальный проект, который уже шестой год объединяет города и регионы России. В год 80-летия Великой Победы и Год Защитника Отечества, когда мы особенно много говорим о подвиге поколения победителей, о мужестве и о том, как важно быть патриотом, он имеет особое значение. Это возможность мысленно пройти весь путь от первых дней войны до Победы и прочувствовать, какой страшной ценой она далась. Уверен, история, рассказанная в вагонах «Поезда», надолго запомнится самарцам, которые успели там побывать. Благодарю организаторов и всех, кто эти два дня работал на вокзале и координировал людей», - сказал глава города Самара Иван Носков. 

 В десяти вагонах «Поезда Победы» разместилась интерактивная экспозиция, посвященная разным эпизодам Великой Отечественной войны — от эвакуации, жизни в окопах, блокады, концлагерей до долгожданной Победы.

Теги: В центре внимания

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