Одного из пострадавших при стрельбе в Казани ребенка выписали из больницы

Один из детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, в среду был выписан из Детской республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, передают "Известия".
«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — сказала Галимова.
Она также указала, что в настоящее время в больнице находятся 14 детей, их состояние оценивается как стабильное, передает агентство агентство «Татар-информ».
Транспортированные из Казани в Москву девять пострадавших при стрельбе нормально перенесли перелет.
Мурашко заявил, что после стрельбы госпитализированы 18 детей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь школьников получили пулевые ранения.
У всех пострадавших, находящихся в больницах, положительная динамика.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Один из детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, в среду был выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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Системы безопасности в гимназии №175 были отключены, а школьники не имели пропусков
«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — сказала Галимова.
Она также указала, что в настоящее время в больнице находятся 14 детей, их состояние оценивается как стабильное, передает агентство агентство «Татар-информ».
Как сообщил ранее в этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, транспортированные из Казани в Москву пострадавшие при стрельбе нормально перенесли перелет. О вылете спецборта МЧС в российскую столицу с девятерыми пострадавшими сообщалось ранее днем. На борту самолета их сопровождали врачи и психологи.
Мурашко заявил, что после стрельбы госпитализированы 18 детей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь школьников получили пулевые ранения.
Кроме того, глава Минздрава рассказал, что у всех пострадавших, находящихся в больницах, положительная динамика.