Я нашел ошибку
Главные новости:
Группа из шести россиян пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, одному из них требуется помощь.
МЧС Абхазии ищет в горах туристическую группу из шести россиян
Транспортированные из Казани в Москву девять пострадавших при стрельбе нормально перенесли перелет. 
Одного из пострадавших при стрельбе в Казани ребенка выписали из больницы
По словам Лаврова, это сделать проще, чем собираться в других форматах, с более широким количеством участников.
Лавров заявил о необходимости созыва  ближневосточного "квартета" 
Заключительный матч ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Калининграде с "Балтикой".
В Финале Кубка России "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде уступили московскому "Локомотиву" – 1:3
Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты.
Жителей региона приглашают на вакцинацию от COVID-19
Мероприятие прошло в большом концертном зале Дома офицеров. В нем приняли участие около 600 военнослужащих, кадетов и юнармейцев города Самары.
В Самаре отметили 800-летие легендарного русского полководца Александра Невского
В нем приняли участие около 50 участников из регионов ПФО.
Дмитрий Азаров и Глеб Никитин открыли межрегиональный молодёжный форум «Молодежь Поволжья»
Губернатор СО поделился опытом развития туристического потенциала 63 региона, где одним из приоритетных направлений является экологический туризм. 
Дмитрий Азаров с Олегом Николаевым обсудили перспективы сотрудничества и вопросы развития туризма в регионах
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Одного из пострадавших при стрельбе в Казани ребенка выписали из больницы

12 мая 2021 23:44
93
Транспортированные из Казани в Москву девять пострадавших при стрельбе нормально перенесли перелет. 

Один из детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, в среду был выписан из Детской республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, передают "Известия".

«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — сказала Галимова.

Она также указала, что в настоящее время в больнице находятся 14 детей, их состояние оценивается как стабильное, передает агентство агентство «Татар-информ».

Транспортированные из Казани в Москву девять пострадавших при стрельбе нормально перенесли перелет. 

Мурашко заявил, что после стрельбы госпитализированы 18 детей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь школьников получили пулевые ранения.

У всех пострадавших, находящихся в больницах, положительная динамика.

 

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Один из детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, в среду был выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Смертельный вход: как избежать повторения казанской трагедии

Системы безопасности в гимназии №175 были отключены, а школьники не имели пропусков

«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — сказала Галимова.

Она также указала, что в настоящее время в больнице находятся 14 детей, их состояние оценивается как стабильное, передает агентство агентство «Татар-информ».

Как сообщил ранее в этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, транспортированные из Казани в Москву пострадавшие при стрельбе нормально перенесли перелет. О вылете спецборта МЧС в российскую столицу с девятерыми пострадавшими сообщалось ранее днем. На борту самолета их сопровождали врачи и психологи.

Мурашко заявил, что после стрельбы госпитализированы 18 детей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь школьников получили пулевые ранения.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что у всех пострадавших, находящихся в больницах, положительная динамика.

Теги: больница Казань школьник

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
12 мая в Татарстане объявлено днем траура. 
12 мая 2021, 15:28
Игорь Комаров возложил цветы в память о погибших в Казани
12 мая в Татарстане объявлено днем траура.  Общество
242
И за скорейшее выздоровление раненых.
12 мая 2021, 14:14
В храмах Самарской области молятся о невинно погибших при стрельбе в казанской школе
И за скорейшее выздоровление раненых. Общество
236
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23
12 мая 2021, 12:15
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23
По состоянию на утро 12 мая состояние всех пострадавших стабильное. Происшествия
261
В центре внимания
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
331
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
416
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
346
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
276
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
266
Весь список