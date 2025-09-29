Один из крупнейших исследовательских центров Самарской области прекращает работу

169

Исследовательский колл-центр «Фонд социальных исследований» уведомил Ассоциацию исследовательских компаний «Группа 7/89», членом которой он является, о прекращении деятельности с 1 октября 2025 года ввиду невозможности дальнейшей работы.

Решение связано с изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу 1 сентября этого года. Поправки обязали операторов связи обеспечить обязательную маркировку всех голосовых вызовов и использовать сервисы доверенной идентификации звонков.

Меры, направленные на защиту граждан от телефонного мошенничества и спама, неожиданно обернулись резким увеличением операционных расходов для колл-центров: финансовая нагрузка на социально значимые структуры выросла в разы.

Компания «Фонд социальных исследований» много лет была ключевым исполнителем проектов в сфере телефонных опросов и исследований. Среди ее заказчиков – государственные структуры и региональные исполнительные органы, ведущие маркетинговые агентства, банковские и телекоммуникационные компании.

Колл-центр обеспечивал широкий спектр исследовательских задач: проведение социологических опросов, изучение потребительских предпочтений, оценка качества обслуживания, организация обратной связи от граждан и клиентов.

«Увы, в новых условиях реализация этих задач становится экономически нерентабельной. Поддержание инфраструктуры и расходы на обязательную маркировку звонков делают дальнейшую работу центра невозможной», – говорится в официальном уведомлении колл-центра.

Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89»