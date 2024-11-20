Я нашел ошибку
Главные новости:
Самолечение антибиотиками может иметь ряд негативных последствий.
Врач Клиник СамГМУ: 5 причин отказаться от самолечения и бесконтрольного приёма антибиотиков
Почётная гостья библиотеки выступит с сольной программой «Песни для души», а также расскажет самарцам о своём творчестве, духовном пути и поездках в зону проведения специальной военной операции.
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Областная научная библиотека приглашает услышать живые мелодии гитары и мандолины.
«Один день в ноябре»: в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская встреча
Она продлится до 24 ноября.
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Сызрани
Автор работ — фотограф Олег Ракшин.
Самарский художественный музей представляет выставку «Лица Армии»
Лайфхаки воспитания детей.
В Управлении Росреестра СО состоялась лекция Российского общества «Знание»
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для развития бизнеса.
В губернии промышленные малые и средние предприятия привлекли на развитие более 5 миллиардов рублей
Цель акции - повысить уровень медиаграмотности и обучить цифровой безопасности школьников и родителей в сети.
В регионе стартует акция «Месяц безопасного Интернета»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.03
0.09
EUR 105.73
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
В Управлении Росгвардии СО прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана войск правопорядка
В областной научной библиотеке самарцам расскажут о главных проблемах авторского права
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Один день в ноябре»: в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская встреча

20 ноября 2024 16:41
65
Областная научная библиотека приглашает услышать живые мелодии гитары и мандолины.

В субботу, 30 ноября, в 17:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт музыкально-просветительская встреча под названием «Один день в ноябре». Последний осенний вечер этого года жители города смогут провести вместе с участниками ансамбля Самарской филармонии «Рандеву». (6+)

На импровизированной сцене отдела искусств библиотеки выступит дуэт Ольги Раскоповой (мандолина) и Валерия Ксенофонтова (гитара). Струнные инструменты, на которых играют исполнители, довольно редко объединяются в одном ансамбле – они принадлежат к разным эпохам. И всё-таки приглашённые музыканты хорошо знают, как на них можно сыграть в унисон, добившись завораживающего звучания, в котором соединяются изысканность барокко и гармоничность классицизма, непредсказуемость джаза и пронзительность танго.

Перед участниками вечера также выступит и музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова – автор и ведущая программы. Она расскажет собравшимся об интересных сюжетах из истории музыкальной культуры, навеянных атмосферой поздней осени.

Предстоящая встреча станет новым событием в рамках проекта «Музариум», проводимого в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

30 ноября в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход на мероприятие предусмотрен по пригласительным билетам, забронировать которые можно на сайте СОУНБ либо по телефону: 8-846-335-68-73 до 29 ноября (включительно). Цена – 250 рублей. Оплата посредством безналичного расчета осуществляется на сайте СОУНБ, за наличный расчёт – в самой библиотеке в рабочее время (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30).

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Она продлится до 24 ноября.
20 ноября 2024, 16:29
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Сызрани
Она продлится до 24 ноября. Общество
20
Автор работ — фотограф Олег Ракшин.
20 ноября 2024, 16:18
Самарский художественный музей представляет выставку «Лица Армии»
Автор работ — фотограф Олег Ракшин. Общество
39
Лайфхаки воспитания детей.
20 ноября 2024, 16:10
В Управлении Росреестра СО состоялась лекция Российского общества «Знание»
Лайфхаки воспитания детей. Общество
78
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
181
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
362
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
405
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
191
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
19 ноября 2024  10:32
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
319
Весь список