Один человек может изменить жизнь: в Самаре ищут волонтеров для социально значимого проекта

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В Самарской области запущен важный социальный проект «Трамплин», направленный на поддержку подростков-сирот в возрасте от 12 лет и старше, столкнувшихся с хроническими заболеваниями, включая вирус иммунодефицита человека.

Подростки, живущие с социально значимыми заболеваниями, часто испытывают трудности в принятии лечения и адаптации в обществе из-за стигмы и недостатка поддержки. «Трамплин» помогает им обрести друга и советчика в лице взрослого наставника.

Проект предполагает неформальное общение, совместные поездки, экскурсии и другие мероприятия, которые помогут наладить доверительные отношения. Наставник делится своим жизненным опытом, а подросток получает возможность выговориться, найти поддержку и ответы на самые сокровенные вопросы.

Проект реализуется в Самарской области при поддержке областного центра СПИД, благотворительного фонда «Радость» и Благотворительного фонда «Дети+».

Фотограф Лизавета Прахова.