Объявлен приём заявок на участие в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области

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17 ноября 2021 года стартует приём заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области. Приём заявок продлится до 6 декабря 2021 года. Итоги конкурса будут традиционно подведены в январе будущего года в рамках ежегодного празднования Дня российской печати. В 2022 году церемония награждения победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области будет проходить в юбилейный десятый раз.

Как и в предыдущие годы, номинации конкурса 2021 года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве. Так, конкурс будет проводиться по двум направлениям: «Год науки и технологий» и «170 лет Самарской губернии». По направлению «Год науки и технологий» победители определятся по трем номинациям: «Интеграция и исследовательское лидерство», «Инфраструктура», «Кадры». По направлению «170 лет Самарской губернии» победителей выберут в четырёх тематических номинациях: «170 лет Самарской губернии: история в лицах», «170 лет Самарской губернии: история в деталях», «170 лет Самарской губернии: история начинается сегодня», «170 лет Самарской губернии: сила – в единстве». Подробное описание всех номинаций представлено в Положении об областном журналистском конкурсе (https://www.samregion.ru/wp-content/uploads/2021/11/17.11.2021_prilozhenie_polozhenie-o-konkurse.docx). В каждом направлении конкурса выделено две категории: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Областной журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области за многолетнюю практику утвердился в позиции престижной награды, символа признания профессиональных заслуг журналистов и их вклада в развитие общества.

2020 год, когда весь мир столкнулся со страшным вирусом, изменившим все сферы нашей жизни, продемонстрировал активное участие в заявочной кампании представителей областных медиа, что говорит об объеме проделанной в течение года работы, о неравнодушии и высокой социальной ответственности современных работников СМИ. На конкурс было подано 214 заявок.

Со сцены торжественной IX церемонии награждения победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области прозвучало много слов признания и благодарности за ту миссию, которую возложили на себя журналисты. «В ушедшем году работники СМИ стали настоящими помощниками жителей региона. Именно они рассказывали о тех мерах, которые помогут защитить здоровье, привлекали внимание руководителей всех уровней к проблемным вопросам, что позволяло менять ситуацию к лучшему», – подчеркнул Глава региона Дмитрий Азаров.

Высокий потенциал региональной журналистики отмечает секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова: «Во время пандемии Союз журналистов ни на день, ни на час не останавливал свою работу. Журналисты всегда на передовой. И награды, которые получают сотрудники СМИ, участвуя в таких престижных конкурсах как областной журналистский конкурс на призы губернатора и «Золотое перо губернии», – оценка труда многих достойных коллективов. Уверена, что и 2021 год покажет высокий уровень работ наших конкурсантов».

К участию в конкурсе 2021 года принимаются материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 16 ноября 2021 года. Традиционно сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путём подсчёта оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки.

В состав конкурсной комиссии 2021 года вошли преподаватели профильных вузов, представители научного и медицинского сообщества, специалисты крупнейших промышленных предприятий региона, медиаэксперты.

До 20 декабря 2021 года экспертному жюри предстоит оценить заявленные на конкурс материалы и определить, насколько каждого участника отличает яркий авторский стиль, индивидуальный подход к выбору темы и подаче материала, журналистское мастерство и профессионализм, способность найти то выразительное средство, которое действительно может оставить яркое впечатление у аудитории.

Фото: pixabay