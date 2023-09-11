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Объявлен прием заявок на Iтворческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области

11 сентября 2023 15:25
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Фестиваль-конкурс призван раскрыть культурно-творческий потенциал старшего поколения и волонтеров «серебряного» возраста.

Второй год подряд в Самарской области будет проводиться II Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд». В 2022 году в проекте приняли участие более 1000 представителей старшего поколения, более 80 творческих коллективов заявили о себе. Фестиваль-конкурс призван раскрыть культурно-творческий потенциал старшего поколения и волонтеров «серебряного» возраста, укрепить культурное взаимодействие народов, проживающих на территории региона.

Участниками проекта станут инициативные группы, творческие, народные коллективы старшего возраста, отряды «серебряного» волонтерства, поддерживающие культурные традиции, народное искусство, в том числе представители различных национальностей, проживающих на территории региона в возрасте от 50 лет и старше.

Программа фестиваля предусматривает проведение конкурса по следующим номинациям: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Хореография», «Вольное народное творчество», «Народно-прикладное искусство».

В рамках Фестиваля пройдут три отборочных смотр-конкурса в районах Самарской области, три стажировки в регионах Приволжского федерального округа, мастер-классы по тематике национальных традиций от коллективов, областные, познавательные брейн-ринги о культуре и традициях народов в онлайн и оффлайн-форматах.

По итогам реализации проекта будут определены по три победителя в каждой номинации, которые получат дипломы и памятные призы на церемонии награждения Гала-концерта фестиваля.

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 18 сентября 2023 года на электронную почту: csp-serebro@mail.ru. Дополнительная информация, положение, форма заявки на участие в фестивале доступна на сайте.

II Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото: Архив СРМОО "Центр социальных проектов"

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