Обучающий семинар по электронным услугам провел самарский Росреестр для специалистов МФЦ

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Обучающий семинар для специалистов многофункционального центра провели сотрудники Самарского Росреестра. Ключевой темой мероприятия, для дальнейшего приема документов на учетно-регистрационные действия от граждан и юридических лиц, стало обучение особенностям работы с официальным сайтом Росреестра, посредством которого предоставляются электронные услуги.

В семинаре приняли участие начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников и заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Ольга Цветкова. Сотрудники самарского Росреестра представили алгоритмы оформления электронной сделки, подачи документов при постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права; познакомили с преимуществами и новыми возможностями мобильного приложения «Госключ».

«Как показывает практика, востребованность в электронных услугах Росреестра постоянно возрастает, - комментирует Дмитрий Кожевников, – Кроме того, одним из проектов Федерального закона предусматривается обязанность представления юридическими лицами документов на учетно-регистрационные действия в органы регистрации прав исключительно в электронном виде. Поэтому тема обучающего семинара особенно актуальна для специалистов МФЦ в период перехода на новый этап клиентоцентричности».

Фото: Управление Росреестра по Самарской области