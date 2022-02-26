Обшественница Инна Бариль: распространение ложной информации сеет раздоры между людьми

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Председатель городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль призвала жителей Самары не верить непроверенным данным о ходе специальной военной операции на территории Украины.

– Непроверенные слухи, которые распространяются в интернете, создают ложное впечатление, что идет война с мирным населением, но этого нет, – говорит Инна Павловна.

Инна Бариль подчеркнула, что распространение ложной информации способствует нагнетанию обстановки и сеет раздоры между людьми.

В особой помощи сейчас, по словам Инны Павловны, нуждаются вынужденные переселенцы с Донбасса. И речь здесь идет даже не столько о материальной поддержке, сколько о моральной.

– Летом приезжали дети из Донецка. Они не верили, что можно спокойно ходить по улице и не бояться. Они вздрагивали при любом шорохе, при любом звуке. Это страшно, ведь фактически дети лишены детства. Уверена, что тем, кто приезжает сейчас, скоро станет намного легче, благодаря спокойной обстановке, – говорит Инна Бариль.

Фото: администрация Самары