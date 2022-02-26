Я нашел ошибку
Главные новости:
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег
Сейчас сетка канала состоит из проектов российского производства.
Программу "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"
Председатель городской общественной организации инвалидов Инна Бариль призвала самарцев не верить непроверенным данным о ходе военной операции на Украине.
Обшественница Инна Бариль: распространение ложной информации сеет раздоры между людьми
Пока они могут лишь пролететь над республикой без посадки и взлета.
Чехия в полночь закроет воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний
Сбоев в расписании поездов не наблюдается.
РЖД работают в штатном режиме, несмотря на ситуацию на юге РФ
Автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены дилерам.
Audi, BMW, Mercedes-Benz и ещё 6 автопроизводителей приостановили поставки машин в Россию
В Самаре за сутки заболели 1576 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Евросоюз ввел санкции против самарского завода "РКЦ "Прогресс""
Евросоюз ввел санкции против самарского завода "РКЦ "Прогресс""
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Обшественница Инна Бариль: распространение ложной информации сеет раздоры между людьми

26 февраля 2022 20:08
119
Председатель городской общественной организации инвалидов Инна Бариль призвала самарцев не верить непроверенным данным о ходе военной операции на Украине.

Председатель городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль призвала жителей Самары не верить непроверенным данным о ходе специальной военной операции на территории Украины.

– Непроверенные слухи, которые распространяются в интернете, создают ложное впечатление, что идет война с мирным населением, но этого нет, – говорит Инна Павловна.

Инна Бариль подчеркнула, что распространение ложной информации способствует нагнетанию обстановки и сеет раздоры между людьми.

В особой помощи сейчас, по словам Инны Павловны, нуждаются вынужденные переселенцы с Донбасса. И речь здесь идет даже не столько о материальной поддержке, сколько о моральной.

– Летом приезжали дети из Донецка. Они не верили, что можно спокойно ходить по улице и не бояться. Они вздрагивали при любом шорохе, при любом звуке. Это страшно, ведь фактически дети лишены детства. Уверена, что тем, кто приезжает сейчас, скоро станет намного легче, благодаря спокойной обстановке, – говорит Инна Бариль.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
591
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
632
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
551
Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях жители Донбасса оказались под колоссальной агрессией.
24 февраля 2022  16:57
Секретарь реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса
1714
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
24 февраля 2022  14:02
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
1145
Весь список